La seinomarine Camille Maury sera derrière les fourneaux de Top Chef 2019 sur M6

Saint-Valery-en-Caux, France

Originaire de St Valéry en Caux (76) et titulaire d'un BTS au lycée hôtelier de Canteleu, Camille Maury a participé au concours des apprentis Objectif Top Chef ce qui lui a permis d'intégrer directement une brigade dans l'émission Top Chef.

La première femme à remporter Objectif Top Chef

Camille Maury a passé cinq ans au lycée hôtelier de Canteleu près de Rouen. Elle y étudie pendant trois ans la cuisine, le service et l’hôtellerie dans le cadre de son bac technologique puis enchaîne sur un BTS, toujours à Canteleu, hôtellerie-restauration option art de la table. Elle obtient son BTS en juin dernier mais avant cela elle passe les sélections du concours des apprentis Objectif Top Chef avec comme juge le chef Philippe Etchebest. "Un homme assez impressionnant" confie Camille. Elle s'inscrit début avril et débute le tournage à la fin du mois à Bordeaux dans un domaine viticole. Au fil des épreuves, elle atteint la finale et remporte l'émission. Elle intègre ensuite l'émission Top Chef avec quatorze autres candidats tous plus expérimentés : "La pression était là".

Après trois gagnants masculins, Camille Maury est la première femme à remporter Objectif Top Chef. Une fierté pour elle : "J'étais là-bas pour ça aussi, c'est quelque chose que je défends depuis que je cuisine". Elle l'assure, elle continuera à faire en sorte que les femmes réussissent en cuisine : "même si ça embouche un coin à certain" s'amuse t-elle.

J'ai toujours fait des stages où il y avait beaucoup d'hommes, j'ai eu le caractère pour trouver ma place - Camille Maury.

Top Chef : la plus belle expérience de sa vie

Pendant trois mois (d'octobre à décembre 2018), elle participe au tournage de Top Chef. "Je me souviens de mon entrée dans les locaux, de rejoindre ma brigade et de retrouver le chef Etchebest avec son sourire, c'était le meilleur moment de mon aventure".

Elle a développé une grande affinité avec Philippe Etchebest_"car il a toujours eu l'habitude de prendre des hommes sous son aile et moi je suis la petite jeunette"_. Elle assure aussi qu'il y a eu des pleurs de joie, de tristesse car le concours est fatigant.

Philippe Etchebest est un chef qui me suivra toute ma vie et qui fera attention à mon avenir.

Aucun membre de sa famille ne sait où elle s'est arrêtée dans la compétition mais "ils sont très fiers" selon elle. Camille ne connait, elle, toujours pas le gagnant de l'édition 2019. La finale sera tournée dans quelques semaines.

Des projets plein la tête

"Je suis encore jeune pour penser aux étoiles mais j'ai le projet d'ouvrir mon restaurant. J'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai que la course aux étoiles et l'école Bleu Blanc Rouge (les meilleurs ouvriers de France) est quelque chose à quoi je pense.

Son projet, c'est de grandir en tant que femme en cuisine. Son idole ? Anne Sophie Pic, seule chef française à détenir trois étoiles.

Pendant les tournages d'Objectif Top Chef, elle monte à Paris et passe de nombreux entretiens. Aujourd'hui, elle travaille dans un grand palace parisien mais souhaite que son nom reste secret. "Une entreprise qui la fait grandir."