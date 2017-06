Une série télé tournée dans les locaux de Ouest-France, à Nantes!

Jusqu'au mois d'août, une série télévisée, "Ben", est tournée dans la ville. Elle sera diffusé sur France 2 l'an prochain. C'est l'histoire d'une journaliste de presse écrite. Une partie du tournage se déroule dans les locaux du journal Ouest France, qui ont changé de nom pour l'occasion !

Une scène de course poursuite se déroule juste à côté du journal Ouest-France. "Et action!" C'est en fait de la fiction. Caméraman, ingénieur du son, projecteurs,... c'est le tournage d'une série qui est en cours. En regardant d'un peu plus près la façade du bâtiment, il est écrit "Grand Ouest" ! C'est le nom du journal dans lequel travaille Ben, le personnage principal interprété par l'actrice Barbara Schulz.

Ouest-France a changé de nom, le temps d'un tournage © Radio France - Sarah Vildeuil

Comme une vraie rédaction

Ben raconte l'histoire d'une journaliste de presse écrite spécialisée dans les faits divers. Quoi de mieux que de tourner cette série que dans une vraie rédaction! Jusqu'à la semaine prochaine, des scènes seront tournées dans les locaux de Ouest-France, situés Quai François Mitterrand, à Nantes. Pour la série, tout le 5e étage du bâtiment a été modifié.

Excepté les projecteurs, cette pièce ressemble à une vraie rédaction. Pour que la reconstitution soit parfaite, les journalistes ont même ajouté des éléments à eux. "On a mis par exemple un pavé qu'on avait trouvé à Notre-Dame-des-Landes ou encore une grenade lacrymogène avec écrit dessus NDDL 2012." C'est Arnaud Wajdzik, le directeur du journal en Loire-Atlantique, qui présente les lieux. "On a voulu ajouter des petites choses comme ça qui nous appartenaient pour que la série soit encore plus réaliste."

Pour que la reconstitution soit parfaite, les journalistes ont ajouté des éléments à eux. © Radio France - Sarah Vildeuil

Pour bien jouer son rôle, l'actrice principale, Barbara Schulz, s'est mise dans la peau d'une véritable journaliste. "J'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent à Ouest-France. Je suis même allée au Palais de justice de Nantes avec une journaliste, en me faisant passer pour une stagiaire !"

Au milieur, l'actrice Barbara Schulz, entre deux prises ! © Radio France - Sarah Vildeuil

Une nouvelle ville à la télé

A la télé, Paris ou Marseille sont souvent les villes mises en avant. Les producteurs ont voulu changé de cadre et montré la diversité de Nantes à l'écran. Dans la série vous pourrez également voir le CHU de Nantes, le centre-ville ou encore la campagne en bord de Loire.

La série "Ben" sera diffusée en 6 épisodes de 52 minutes l'année prochaine sur France 2.