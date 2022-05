Une série tournée dans le Gard cherche des figurants à Aigues-Mortes pour Amazon prime

Amazon Prime tourne une série dans le Gard, en ce moment, et recherche des figurants dans le secteur d'Aigues-Mortes.

Il y a quelques jours, les caméras tournaient encore à Aramon. La série « Escort boy », qui doit être diffusée sur la plateforme Amazon prime, cherche des figurants pour de nouvelles scènes. La production de la série réalisée par Ruben Alves en a besoin pour représenter les clients chics d'un hôtel-restaurant. Le tournage aura lieu de nuit les 30 et (ou) 31 mai à Aigues Mortes. Il faut avoir au moins 18 ans.

Pour postuler, il faut envoyer une photo portrait et une photo en pied récentes, nettes et de face avec le nom, prénom, taille, date de naissance, ville de résidence, activité, profession et numéro de téléphone. A envoyer à stephcastingsud@gmail.com

Le transport n'est pas pris en charge.