Une star internationale dans Mask Singer samedi 24 octobre à 21h05 sur TF1

Cette star va se produire hors compétition, le temps de cette soirée uniquement, et sera démasquée ce soir même. Allez vous deviner de qui il s'agit ? Découvrez quelques indices pour y arriver

Et les autres 10 personnalités se cachent toujours derrière leur masque, mais grâce aux indices distillés peu à peu ou soufflés par le corbeau l'enquête avance :

Le Squelette

Le Dragon : le sport fait partie de sa vie mais, il ne l'a pas pratiqué professionnellement. La Bretagne semble également une référence pour notre personnalité.

L'Araignée : elle a l'habitude de garder son identité secrète et pourrait avoir un rapport avec Miss France, puisqu'elle a confirmé avoir gagné un "concours de beauté à grande échelle".

Les Perroquets : véritables énigmes de cette saison 2, ce sont deux hommes, qui forment bel et bien un duo. "La scène et la musique sont sur la longue liste des choses qui nous rassemblent, même si on ne la pratique pas toujours tous les deux".

Le Requin : Le Requin de Mask Singer est un homme, qui met l'accent sur les étoiles : " "Le Requin a été étoile assez jeune. L'étoile a été un symbole qui m'a pas mal accompagné.". Etoile = sport (mais pas rugby), cinéma ou encore un chef en cuisine.

Le Manchot : Le Manchot de Mask Singer est une femme, qui précise que "des ouragans sont passés sur [elle]" On la connaît depuis longtemps, a t-elle avoué

La Renarde : elle a l'habitude des réseaux sociaux. : influenceuse, youtubeuse ou célébrité pour qui la voix est aussi importante.

Le Robot : Il chante, peut-être a t-il participé à un télé-crochet. Mais comme candidat ou comme juré ?

Le Hibou : c'est un "vrai non-violent", il a chanté avec Dorothée. Il a été chanteur mais pas seulement

Après Laure Manaudou et Frédérique Bel, les deux premières personnalités démasquées, qui sera la prochaine victime de nos enquêteurs ?