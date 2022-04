Une star internationale dans Mask Singer vendredi 8 avril à 21h10 sur TF1

Cette star va se produire hors compétition, le temps de cette soirée uniquement, et sera démasquée ce soir même.

Et les autres 10 personnalités se cachent toujours derrière leur masque, mais grâce aux indices distillés peu à peu ou soufflés par le corbeau l'enquête avance :

Le Cochon : c'est un homme qui a "perdu sa première finale". Son costume a été livré sur un terrain de tennis et on a pu apercevoir une médaille sur son magnéto, ainsi qu'un témoin de relai. C'est donc un sportif mais qui ne fait pas de l'athlétisme.

Le Cosmonaute : il est visible au musée et joue au golf. Dans son premier magnéto, on découvre un ballon en forme de coeur, des couverts, et que le nom de cette star est souvent associé à la Lune.

La Tigresse : c'est une femme, bien apprêtée, qui possède un chien, elle a incarné des personnages mythiques et sa voix "fait partie d'elle" et que jamais elle ne l'a trahie. Elle est associée à un César mais n'en a jamais gagné et elle est également associé à une jupe en peau de léopard.

La Banane : c'est également une femme, originaire de Marseille. Lors du premier magneto, on peut découvrir une baguette, des billets de 50 euros, une montre. De plus, son nom n'a jamais été cité dans les saisons précédentes. Devant les jambes musclées de la Banane, les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une sportive.

Le Cerf : Il n'a jamais participé à un télé-crochet de sa vie et son magnéto a troublé davantage notre jury : un angelot, une boîte de sardines. En revanche, c'est un artiste qui a déjà participé aux NRJ Music Awards

L'Arbre : un dictionnaire français-anglais et une statut de La Liberté. De plus, il explique également qu'il a "connu des terrains de jeux plus grands" que Mask Singer, ce qui pourrait faire penser à un sportif.

Le Caméléon : c'est une femme, une femme qui a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs mais aujourd'hui elle ce serait mise en retrait. Lors de son premier magneto, on a découvert un origami en bateau en papier, le chiffre vingt. Elle est également actrice mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle est connu.

Le Crocodile : un homme qui a l'habitude de la scène. Une référence au V de la Victoire, à une télécommande de TV ont également été montrés. Souvent apparu à la télévision, il n'est pas animateur.

Le Papillon : une femme, relativement petite et qui parle bien anglais. Sur son magnéto, la carte d'un deux de coeurs avec trois coeurs, et des bougies.

Après Alain Bernard et Maud Fontenoy, les deux premières personnalités démasquées, qui seront les prochaines victimes de nos enquêteurs ?