On va se faire sonner les cloches ce lundi de Pentecôte en Côte-d'Or

Dijon, France

Ce lundi de Pentecôte est le jour idéal pour se faire sonner les clocges parce que c'est la Journée du Clocher à travers toute la France. Cette année, c'est la cinquième édition. Ce rendez vous est organisé par le Conservatoire Européen des Cloches et Horloges, et c'est une initiative qui est née en Normandie.

journée du clocher - Facebook

Quels sont les objectifs de cette "Journée du Clocher" ?

Il y a plusieurs objectifs comme rapprocher les habitants de leur église, on parle ici évidemment de l'édifice. Cette journée vise aussi à sensibiliser les élus à entretenir, restaurer ou reconstituer leur patrimoine campanaire et d’horlogerie et surtout éviter que des communes abandonnent leur horloge. En toile de fond, c'est aussi pour apporter du travail aux campanistes, car c'est un savoir-faire de plus en plus rare, menacé par les réductions du budget des communes. Et puis c'est enfin l'occasion de faire l’inventaire des cloches et des horloges d’édifice.

La page facebook de la Journée du Clocher -

En Côte-d'Or, ça se déroule où ?

Il y a cinq clochers que vous pouvez visiter. Le premier, c'est le clocher de la cathédrale Saint Benigne à Dijon qui vaut le coup d’œil parce qu'il y a pas moins de 63 cloches. Si vous êtes déjà venus à Dijon, ou si vous y habitez, vous avez sans doute déjà entendu son carillon. Il y a aussi les clochers de Gemeaux, d'Is sur Tille, de Molloy et de Selongey...

Les clochers qui participent à cette journée en Côte-d'Or - google maps

Il y a 3 ans, en 2016, l'église d'Arc-sur-Tille avait participé à cette journée. Le public avait pu découvrir son clocher tout juste rénové.