Charles Aznavour entretenait un lien particulier avec la communauté arménienne à Valence et dans la Drôme. L'annonce de sa mort a suscité beaucoup d'émotions.

Valence, France

Charles Aznavour avait ses habitudes à Valence, au restaurant triplement étoilé Pic bien sûr, mais aussi chez Sassoun. Le patron Agop Toumayan a rencontré l'artiste il y a 25 ans, par le biais de son beau-frère. Au fil du temps, une amitié s'est nouée. Charles Aznavour venait quasiment une fois par mois ces dernières années.

Il mangeait encore au restaurant le 2 septembre dernier se souvient Agop Toumayan : "il me disait "je vais aller chanter au Japon, en Chine" ; je lui répondais "mais qu'est-ce que tu fais à ton âge?" ; il me dit "l'âge c'est rien ; on peut faire ce qu'on a envie, à n'importe quel âge."

L'âge, c'est rien. On peut faire ce qu'on a envie, à n'importe quel âge. - Charles Aznavour à Agop Toumayan

Le restaurant Sassoun à Valence, où Charles Aznavour avait ses habitudes © Radio France - Nathalie Rodrigues

Charles Aznavour n'était pas un gros mangeur. Il venait chez Sassoun pour discuter, parler de l'Arménie. Agop Toumayan souligne son engagement : "il a beaucoup fait avancer l'histoire arménienne, pour faire connaître le génocide. Il a aidé beaucoup le peuple arménien. Moralement, financièrement, physiquement. Pour nous, c'est quelqu'un d'extraordinaire, on ne peut pas le remplacer".

"C'est quelqu'un d'extraordinaire, on ne peut pas remplacer un Charles Aznavour" - Agop Toumayan Copier

Charles Aznavour ne venait jamais chez Sassoun les mains vides ; il avait toujours un petit cadeau. L'artiste avait notamment offert des bouteilles d'huile d'olive de son domaine. "Pour les salades, pas pour frire" avait-il précisé à Agop Toumayan.

Agop Toumayan et les bouteilles d'huile d'olive de Charles Aznavour © Radio France - Nathalie Rodrigues

Son engagement pour les Arméniens

A côté du Sassoun, le Samy Bar, l'antre de la communauté arménienne à Valence. Les parties de cartes sont plus tristes ce lundi. Charles Aznavour est sur toutes les lèvres. "Charles, c'est un compatriote d'abord, un homme formidable, un bon chanteur, il a fait énormément de choses pour les Arméniens" raconte Samuel, l'ancien patron.

Son engagement était concret souligne Jean-Pierre, un client : "il a créé la Fondation Aznavour pour l'Arménie. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en décembre 1988, il a utilisé sa notoriété pour aider les Arméniens sur place."

Auprès de Valentinois d'origine arménienne, au Samy Bar Copier

Par sa réussite, Charles Aznavour rend la communauté fière : "dans tout Arménien, il y a un petit Aznavour qui sommeille" ajoute Jean-Pierre.

Un square à Valence, un Palais des Congrès à Montélimar

Un square porte le nom de Charles Aznavour à Valence, devant le centre du patrimoine arménien.

Le square Charles Aznavour à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Nicolas Daragon, le maire de Valence, rend hommage au "défenseur de la cause arménienne" et à "l'un des géants de la chanson française."

Immense tristesse à l’annonce du décès de #CharlesAznavour.

Chanteur emblématique et infatigable, artiste accompli et défenseur de la cause arménienne il restera à jamais l’un des géants de la chanson française. Il était très attaché à #Valence où il venait régulièrement. pic.twitter.com/IMhIcgFPom — Nicolas DARAGON (@NDaragon) October 1, 2018

Franck Reynier, le maire de Montélimar, se souvient de l'inauguration du Palais des Congrès en présence de Charles Aznavour en 2013 : "un honneur, une fierté, une chance d'avoir reçu votre nom pour notre Palais des Congrès."

Merci pour ce si chaleureux moment que vous nous avez offert en venant l'inaugurer en 2013.

Merci d'avoir toujours gardé le contact avec nous, comme lors de votre venue à un concert de votre ami Serge Lama en 2015. pic.twitter.com/cx5YfCed2m — Franck Reynier (@FranckReynier) October 1, 2018

Le mari d'Anne-Sophie Pic, David Sinapian, parle de Charles Aznavour comme de "notre légende" : "je garderai en moi ces souvenirs de vos passages à Valence en famille."