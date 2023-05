Valence : Hugo de Top Chef cuisine à La Cachette, là où il a "quasiment tout appris"

Ce mercredi soir, à la télé, l'Ardéchois Hugo Riboulet est en demi-finale de l'émission Top Chef sur M6. En vérité, il est à Valence, dans les cuisines du restaurant une étoile La Cachette. Il y a retrouvé le chef Masashi Ijichi qui a été son maître d'apprentissage pendant deux ans de 2017 à 2019. "Je voulais faire quelque chose ici, dans la région, parce que je n'y suis pas souvent" explique Hugo, "j'ai demandé au chef si ça le tenterait de faire ça. Il m'a dit "quand tu veux!". Je n'ai jamais fait de quatre mains de ma vie. Je ne me voyais pas faire mon premier quatre mains ailleurs, parce que c'est d'ici que tout est parti. C'est le chef qui m'a quasiment tout appris. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui, donc c'était une évidence de faire ça ici."

Le chef Masashi toujours en soutien de son ancien apprenti

Le chef Masashi Ijichi ne regarde pas d'ordinaire l'émission Top Chef, "trop stressante!", mais cette année, "j'étais obligé!" dit-il en riant, "obligé! Et je m'énervais parfois devant la télé, "mais non, tu ne peux pas faire ça comme ça!"". Après chaque émission, il envoie un message à Hugo, qui explique que le chef Masashi l'a aussi aidé pendant le concours (l'émission est bien sûr enregistrée, le tournage s'est terminé en décembre) : "je lui demandais des conseils sur la préparation du poisson par exemple, des techniques. Et il essayait des choses aussi ici au restaurant pour me dire ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Avoir un soutien comme ça, c'est énorme, c'est vraiment top!"

Pour ce dîner spécial à quatre mains à La Cachette ce mercredi, le restaurant affiche complet. "C'était complet deux heures après l'annonce de la venue d'Hugo" souligne le chef Masashi. Au menu, des produits de saison, et l'identité de chacun : le végétal pour Hugo, la touche asiatique pour le chef Masashi. Entre autres saveurs, les plats se composent de courgettes, fenouil, pigeon laqué avec bao farci, poisson Saint-Pierre avec bouillon japonisant. En dessert : partition autour du sarrasin / asperges vertes et fraises.

Hugo Riboulet reviendra peut-être cuisiner une semaine cet été au bistrot du chef Masashi, le Bac à Traille, avant d'ouvrir son propre établissement street food à Paris avec une autre candidate de Top Chef, Albane. Gagnera t'il Top Chef d'ici là? Bien entendu, il garde le secret !