Valentin, l'humoriste de La France a un incroyable talent, sur scène à Paris avec "One man bègue"

Valentin Reinehr, qualifié pour la finale de La France a un incroyable talent, grâce au golden buzzer de Éric Antoine, se produit tous les mercredis au théâtre La Cible à Paris jusqu'à fin décembre. Avec son spectacle "One man bègue", l'humoriste de Gaillon assure le show et ravit les spectateurs.

Gaillon, France

Valentin Reinehr arrive en musique sur la petite scène circulaire du théâtre La Cible,"bon... bonsoir" il salue quelques spectateurs en leur serrant la main et démarre : "le régisseur m'a prévenu, ne dépasse pas l'heure, ce qui me laisse le temps de vous faire une vanne... mais sans la chute". Les premiers rires fusent, le ton est donné. Pendant près d'une heure, l'humoriste, originaire de Gaillon, "myope mais vraiment bègue", pratique l'autodérision "un bègue, si c'était un tableau, ce serait un Picasso, c'est beau, mais on ne comprend rien" et sensibilise l'auditoire à sa différence, à moins que cela ne soit à la nôtre.

Valentin Reinehr sur la scène du théâtre La Cible sait capter son public. © Radio France - Laurent Philippot

Je suis comme un clip de Shy'm, visuellement c'est correct, mais c'est mieux sans son" - Valentin Reinehr

Valentin est devenu bègue à l'âge de quatre ans suite à un traumatisme psychologique. Il a essayé différentes méthodes pour se défaire de ce bégaiement, ce qui donne lieu à des moments assez savoureux sur scène, mais "mon bégaiement, ce n'est pas un handicap, c'est un don". Il le prouve sur scène et se donne sans compter.

Embrasser une carrière artistique, Valentin Reinehr en rêve depuis qu'il est petit Copier

Les spectateurs conquis

"C'est assez étonnant, beau spectacle" confie Christophe à la sortie qui a découvert Valentin à la radio. "Je l'ai vu à La France a un incroyable talent, du coup, ça nous a donné envie et nous voilà" explique Valentine qui a entraîné son père Frédéric au théâtre "il vient de nous faire hurler de rire pendant une heure" dit le quadragénaire, "il est formidable, il a un recul sur tout, il a une finesse d'analyse sur sa condition à lui, sur le bégaiement, sur les bègues en général".

Il faut donner plus de visibilité à des gens qui sortent de l'ordinaire et il est tout aussi talentueux que des humoristes "classiques" - Émilie, une spectatrice

Émilie, Élise et Lory ont adoré le spectacle de Valentin avec qui ils ont échangé à la sortie. Ils ont pris aussi quelques selfies. © Radio France - Laurent Philippot

Émilie est venue avec des amis pour découvrir Valentin Reinehr. "J'ai sauté de joie quand Éric Antoine l'a envoyé en finale, j'étais comme une gamine" s'enthousiasme la jeune femme. "C'était super, on a trop rigolé, c'est super bien rythmé, on ne s'est pas ennuyé" ajoute Lory, son voisin. "Plus que l'humour, c'est votre authenticité et votre courage qui m'ont touchés, ça m'a touché que vous portiez la voix des bègues" dit Élise à l'artiste juste après avoir pris un selfie. Le bégaiement affecte 4% des enfants et 1% des adultes, soit environ 600.000 bègues en France.

Trois hommes et un spectacle

Valentin Reinehr a écrit "One man bègue" avec un autre Eurois, Hugo M, également humoriste, originaire de Bernay. La mise en scène a été confiée à Éric-Marc Guedj, le fondateur de l’École de l'Humour et des Arts scéniques où Hugo et Valentin se sont rencontrés et ont appris le métier.

C'est une bonne pioche Valentin. Il est différent de tout ce qu'on voit partout" - Éric-Marc Guedj

L'ancien professeur et metteur en scène est fier de son poulain "il y a le travail et Valentin est un bosseur" explique-t-il, "et par l'intermédiaire du buzz de La France a un incroyable talent, il y a du public qui vient". L'occasion de rôder, de travailler le spectacle. D'ailleurs, assis au dernier rang de la salle, Hugo M prend des notes. "Toutes les semaines, on a cinq nouvelles minutes, on regarde si ça marche ou pas" détaille le co-auteur, exigeant, car il reprend aussi les notes de la semaine précédente pour voir ce qui a été appliqué sur scène.

Reportage au théâtre La cible où Valentin Reinehr joue son spectacle "One man bègue" Copier

Valentin Reinehr en compagnie de Éric-Marc Guedj, le metteur en scène de "One man bègue ". © Radio France - Laurent Philippot

La finale de "La France a une incroyable talent" c'est le 10 décembre 2019 sur M6. Pour patienter, vous pouvez toujours aller voir "One man bègue" le mercredi, à 21h00 au théâtre La Cible à Paris. Pour réserver, c'est ici. Valentin Reinehr jouera même le soir de Noël.