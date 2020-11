Valérie Damidot et Dave démasqués à leur tour dans Mask Singer

Dans une émission marquée par une belle prestation de Jarry sur des rollers

on a vu apparaître un nouveau personnage, Le Corbeau chargé de faire des révélations sur chacun des personnages, enquêteurs compris !!

Ils étaient encore neuf derrière leurs masques, neuf à se présenter sur scène pour tenter de convaincre le public. A ce petit jeu c'est La Renarde qui a marqué le moins de points et qui a dû la première lever le masque, révélant Valérie Damidot.

Dans le seconde partie de l'émission, les duels ont continué jusqu'à ce que le Hibou soit contraint de lever le masque, dévoilant le chanteur Dave comme l'avait deviné les enquêteurs.

Dave démasqué dans Mask Singer - TF1

La Pieuvre, le Requin et le Robot restent pour le moment bien mystérieux, les enquêteurs pensent que le Manchot pourrait cacher Larusso. Kev Adams est persudé que le Robot cache Daniel Lévi et le Dragon Laurent Ournac. Jarry de son côté semble de plus en plus convaincu que l’Araignée est Linda Hardy.