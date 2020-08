Vannes : des figurants et des acteurs recherchés pour une série de France 3

Dans le cadre du tournage d'une nouvelle série en six épisodes diffusée sur France 3, des figurants hommes et femmes sont recherchés en Bretagne et plus particulièrement dans la région de Vannes. Un appel à candidature est lancé.

Vannes sera bientôt le lieu de tournage d'une nouvelle série de France 3 intitulée "Jugée coupable" et réalisée par Grégory Ecale. Elle mettra notamment en scène Garance Thenault vue dans "Meurtres à Belle-île" ou encore "Crimes parfaits". La production posera ses caméras dans la ville morbihannaise entre le 21 septembre et le 11 décembre et elle recherche des figurants et comédiens pour de petits rôles.

Sept petits rôles recherchés par la production

Selon le site d'accueil des tournages en Bretagne la production recherche :

Une jeune femme, "la trentaine, distinguée, polie, avenante pour un hôtel de luxe" pouvant jouer le rôle d'une réceptionniste d'hôtel.

Une femme aux alentours de la cinquantaine, "chaleureuse, douce, bienveillante" pour jouer une infirmière d'hospice.

Un homme de 45 ans, "un peu brut de décoffrage et sauvage au visage marqué avec du charme" pour jouer l'ex-petit ami de l'heroïne.

Un homme" sympathique, petit et rondouillard" pour interpréter un employé communal.

Un homme ou une femme de 40-50 ans pour jouer un médecin légiste.

Une femme de 30-35 ans, "dynamique, qui présente bien" pour jouer l'assistante d'un cabinet d'avocats.

Un homme ou une femme de 35-45 ans pour se glisser dans la peau d'un gendarme.

Si vous êtes intéressé(e), adressez un mail à Agnès à casting.episode@gmail.com, en précisant dans l'objet du mail le rôle pour lequel vous postulez et en joignant : trois photos récentes et en couleur, de face, de profil et en pieds, un lien vers votre bande-démo, votre CV en précisant vos prénom et nom, votre âge, vos coordonnées complètes : ville de résidence, téléphone et mail et vos taille et poids.

Le casting devrait se dérouler entre le 31 août et le 4 septembre à Vannes et/ou Rennes. La rémunération se fait au tarif syndical.

Des femmes et des hommes de tous âges pour la figuration

Côté figurantes et figurants, la production est en quête de d'hommes et de femmes âgés de 20 à 65 ans, d'allure très chic pour incarner les clients d'un hôtel de luxe. Les candidats doivent résider en Bretagne et plus particulièrement à Vannes ou aux alentours.

Si vous êtes intéressé(e) faites parvenir un mail à casting.episode@gmail.com en joignant des photos couleurs naturelles (portrait et en pied) et en précisant nom, prénom, âge, taille, poids, activités et loisirs, ville de résidence et vos coordonnées (email et téléphone). Merci d'indiquer "figuration" dans l'objet de votre message électronique. La rémunération se fait au tarif syndical.

L'histoire de Lola, en quête d'identité et de l'assassin de sa mère

Cette nouvelle série racontera l'histoire de Lola Morand, 22 ans. La jeune femme arrive dans un hôtel pour un entretien d'embauche afin de devenir assistante-manager mais elle va vite déchanter en se rendant compte qu'aucun entretien n'a en réalité été prévue. Lola va alors recevoir un message lui intimant de lire le journal local du jour. Elle y découvre qu'un crime a eu lieu 22 ans auparavant, jour pour jour, et que la victime Manon a une ressemblance frappante avec elle. Il s'agit de sa véritable mère. Lola va alors replonger dans son passé, en quête de l'identité de son père et de l'assassin de sa mère.