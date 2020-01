Venez découvrir le Laval Virtual Days - Média à la Maison de la Radio, le jeudi 30 janvier 2020

Au programme, des conférences et démonstrations dédiées aux reportages immersifs, au son binaural, aux nouvelles écritures... Que vous soyez ou non amateurs des technologies innovantes, venez découvrir quelle révolution se met en place dans les médias. Inscrivez-vous dès à présent.

Paris, France

Une 3ème édition dédiée aux médias et aux techniques immersives

Dans le cadre de ce LAVAL VIRTUAL DAYS MEDIAS, France Bleu et Laval Virtual vous proposent un événement annuel dédié aux Médias et à ces questionnements fondamentaux par le prisme des technologies immersives.

Que vous soyez ou non amateurs des technologies innovantes, venez découvrir quelle révolution se met en place dans les médias.

Dans un monde où l'information est diluée par une sur-diffusion des contenus, comment donner une autre voix au journalisme ? Comment aller à la rencontre de l'audience autrement, de façon plus proche et plus engagée ?

Inspirez-vous, rassemblez-vous avec cette nouvelle édition du Laval Virtual Days Médias - France Bleu ! Inscrivez-vous dès à présent en ligne : Je souhaite être présent, je m'inscris

Laval Virtual Days 2019 © Radio France - France Bleu

- Au programme de l'édition 2020 :

Des conférences, des tables rondes autour du son binaural, de la création de contenus et leur démocratisation auprès du grand public, du storytelling, du cloud, de la production, diffusion et captation de contenus.

Des démonstrations dédiées aux reportages immersifs, au son 3D, aux nouveaux modes de narration, à l’expérience utilisateur.

09:30 - 10:00 Accueil & Démos

10:00 - 10:15 Interactivité immersive et journalisme sont-ils compatibles ?

Introduction par Laurent Chrétien, Directeur Laval Virtual

10:15 - 10:30 Son Binaural

Présentation par Hervé Déjardin, ingénieur du son à Radio France

10:30 - 10:50 "ImMERsif", la 1re série en vidéo 360° et son binaural

"IMMERSIF", c'est une série de cinq épisodes consacrés au patrimoine maritime, une démarche inédite et originale qui reste du reportage de proximité mais qui vise à apporter une expérience enrichie, inédite et abordable pour le grand public.Après avoir présenté le prototype de la série lors de l'édition 2019, place à l'aboutissement du projet. Mikaël Roparz et Yann Mainguy partageront cette année l'expérience de leurs réalisations en vidéo 360° et son binaural.

Expérience 360 - Laval Virtual Days 2019 © Radio France - France Bleu

10:50 - 11:05 Créer des expériences en réalité virtuelle pour le grand public

De la conception à la diffusion, plongée dans les coulisses de la création d'expériences pour le grand public. L'enjeu d'aujourd'hui est de dépasser les niches habituelles : les jeux vidéos ou les expériences artistiques. Grâce à des histoires extraordinaires, des lieux spectaculaires et des personnalités charismatiques, comment rendre la réalité virtuelle familière et accessible à tous ? Par Victor Agulhon - TARGO

11:05 - 11:20 Lecture

11:20 - 11:35 Qu'apportera l'ARCloud dans le domaine des médias ?

Eva Thoreau pour Microsoft et Jean-François Kitchiguine, Innovation Manager, spatialcomputing.fr

11:35 - 12:20 Diffusion et captation, quels outils immersifs pour le journalisme ?

Réalité Mixte, Intelligence Artificielle et Réalité Augmentée, des technologies qui révolutionnent les métiers du journalisme. De la production, à la transmission d'information en passant par l'interaction durant des événements sportifs, comment intégrer ces nouveaux outils ? Avec David Alexandre Chanel, THEORIZ Studio - Stéphane Guérin, Immersiv.io - Laura Descurninges, Radio France

12:20 - 12:35 Conclusion

Par Laurent Chrétien - Directeur Laval Virtual

12:35 - 14:00 Cocktail Déjeunatoire & Démos

Retour sur la naissance du Laval Virtual Day

Après plusieurs années de proche collaboration entre France Bleu Mayenne et Laval Virtual, France Bleu a choisi naturellement de porter l'événement Laval Virtual Days sur la thématique des médias au cœur la Maison de la radio cette année encore. Comme l'ensemble des chaînes de Radio France, France Bleu s'intéresse aux nouveaux modes de narration, de production de contenus et en particulier à l’innovation et la création dans le domaine de l'audio immersif ou 3D qui repousse les frontières de l’expérience sonore telle que nous la connaissons, en reproduisant au plus juste l’écoute naturelle à 360°. Ces développements s’appuient sur les compétences et le savoir-faire de référence des équipes techniques de Radio France.

En savoir un peu plus sur le Laval Virtual

À propos de Laval Virtual : Au cours de ses 20 années d’existence, Laval Virtual s’est imposé comme le facilitateur incontournable pour les organisations du secteur de la VR/AR et des Techniques immersives. Il rassemble et anime une communauté de professionnels pour laquelle il organise des événements et des programmes de conférences en Europe et en Asie et fournit divers services d’information. Lors de sa dernière édition à Laval, en 2019, le salon a réuni plus de 320 exposants sur 9000 m2, fait intervenir plus de 150 conférenciers et attiré plus de 18500 visiteurs sur 5 jours. La prochaine édition du salon aura lieu du 22 au 26 avril 2020.