Plus belle la vie : échangez avec les acteurs sur France Bleu Provence

Ce sera le temps de se dire au revoir... Ce vendredi 18 novembre, France 3 diffuse les derniers épisodes de Plus belle la vie lors d'une soirée spéciale. Un épisode sera diffusé à l'heure habituelle de la quotidienne (20h15) avant un dernier feuilleton en "prime" à 20h45. France Bleu Provence ne laissera pas l'aventure se terminer ainsi après plus de 18 ans à l'antenne et 4.665 épisodes diffusés. Dès 6h, ce vendredi matin, l'antenne donnera la parole aux acteurs et téléspectateurs de Plus belle la vie.

Le programme de la matinée spéciale sur France Bleu Provence

Dans le 6h-9h de France Bleu Provence

Place aux reportages avec les fans de la série, avant que les auditeurs puissent échanger avec les acteurs. Dès 6h les auditeurs réagiront à la disparition de la série. Laurent Kérusoré (Thomas Marci dans la série) et Anne Decis (Luna Torres) seront ensuite en studio et vous pourrez leur poser toutes vos questions dès 8h10 au 04.42.38.08.08.

Dans Côté Experts à 9h30

Alia Zegaoula et la psy Ysabelle Delmas nous expliquerons pourquoi nous nous attachons autant aux personnages des séries. Comment faire "le deuil" lorsqu'une série s'arrête après 18 ans ? Vous pourrez échanger avec eux au 0805.025.025

Dans Côté Saveurs à 10h

Alia Zegaoula cuisine avec "les chefs" de la série Francesco Ibaldi (Emmanuele Gorgi) et Roland Marci (Michel Cordes). Autour de la table de France Bleu Azur Estelle Cantorel (Elodie Varlet) et Luna Torres (Anne Decis) et Thomas Marci (Laurent Kerusoré). Vous pourrez échanger avec eux au 0805.025.025