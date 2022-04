Véronic DiCaire : "Pour nous les Canadiens, la France, c'est exotique" !

Véronic DiCaire, la chanteuse et imitatrice canadienne, se confie sur ce qu'elle apprécie le plus quand elle vient en France. Les odeurs de Paris, les châteaux, l'accent corse, la choucroute... Place(s) à la France de Véronic DiCaire !

Véronic DiCaire, la chanteuse canadienne aux "1000 voix", sera dès le mois de mai en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle Showgirl, où elle imite à la perfection et avec humour, les voix d'Édith Piaf, de Céline Dion, de Christine and the Queens ou de Lady Gaga. Mais qu'aime-t-elle faire quand elle est en France ? Y passe-t-elle des vacances ? Connaît-elle nos régions avec leurs accents et leurs plats typiques ?

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est la chanteuse et imitatrice canadienne, Véronic DiCaire, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie lorsqu'elle vient en France.

Sa première venue en France

Véronic DiCaire, se souvient de sa première venue en France. Elle chantait dans la comédie musicale Chicago au Casino de Paris, en 2004. C'était la première fois qu'elle habitait à Paris, et la première fois qu'elle prenait des vacances en France, pour découvrir la Bretagne.

Ça reste pour moi de très beaux souvenirs.

Ses souvenirs de Paris

De sa vie à Paris, Véronic DiCaire se souvient avoir été très impressionnée par le bruit et la quantité de voitures, surtout après avoir traversé la Place de l'Étoile ! Une ambiance plus que perturbante pour cette Canadienne habituée aux grands espaces. Cependant, et contrairement aux Parisiens, elle a très apprécié les odeurs de la capitale, notamment celle du croissant en passant devant les boulangeries et celles des bons petits plats des restaurants.

J'ai adoré les odeurs de croissants dans Paris. C'est cliché, mais c'est vrai !

Son image de la France

Pour Véronic DiCaire, la France est un petit pays comparé au Canada, dans lequel on peut se retrouver à 1 h d'avion de la mer ou de la montagne. "C'est très impressionnant, car chez nous pour aller à la montagne, il faut faire le même nombre d'heures d'avion que pour aller à Paris ! C'est un privilège que de vivre dans de si beaux paysages."

Pour nous les Canadiens, la France, c'est exotique !

Ses meilleurs souvenirs de tournée

Ses meilleurs souvenirs en France sont des moments de repos, où elle et son équipe ont pu visiter de nombreux châteaux comme celui de Chambord en Loir-et-Cher, un autre en Bourgogne ou bien encore la Maison de Champagne de Venoge à Épernay. Des moments conviviaux qui finissaient toujours par de grandes tablées dans des restaurants.

Je prends des notes à chaque fois, parce que je me dis que je reviendrai dans ces endroits-là.

Ses dernières vacances en Corse

Véronic DiCaire se rend régulièrement en Corse, à Calvi pour visiter des amis. Elle s'imprègne tellement de son environnement, qu'elle finit par parler avec l'accent corse à la fin de son séjour. Cette manière de parler l'amuse beaucoup. Mais c'est sans conteste l'odeur saisissante, dès la descente de l'avion, du maquis et de la fleur d'immortelle qu'elle apprécie le plus.

Si je pouvais mettre l'odeur du maquis dans une fiole et m'en asperger, je le ferais !

Ses rituels en tournée

Quand Véronic DiCaire et son équipe arrivent dans une nouvelle ville, ils cherchent toujours une bonne table pour y goûter les plats locaux. Par exemple à Strasbourg ou à Metz, elle mange toujours une choucroute !

Ce n'est pas une bonne idée de manger une choucroute avant le spectacle, mais après, c'est une très bonne idée.

Son autre rituel, plus pratique, est de trouver une laverie ! Avec ses nombreux spectacles en France, elle sait où les trouver, et envisage même de lancer une application de tournée des laveries françaises. Une reconversion originale mais surtout pleine d'humour.