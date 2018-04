Trente-deux ans après la mort de son ancien mari Coluche dans un accident de moto, Véronique Colucci est morte dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé ce vendredi sa famille.

Mariée à Coluche pendant six ans

Véronique Kantor, de son nom de jeune fille, avait épousé l'humoriste en 1975 avant de se séparer en 1981. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Romain, né en 1972, et Marius, né en 1976.

Co-fondatrice des Restos du Coeur

Elle avait co-fondé les Restos du Cœur avec Coluche en 1985, qui vient en aide aux personnes démunies notamment en leur donnant des repas gratuits.

"Véronique était l’une des 71.000 bénévoles des Restos, mais on voudra bien nous pardonner de croire que Véronique était un peu plus qu’une bénévole", a réagi l'association via communiqué. "Par son histoire personnelle avec Michel Colucci évidemment, mais aussi à la suite de sa disparition, par son rôle essentiel dans la vie des Restos qu’elle a portés et fait grandir pendant plus de 30 ans".

En 2013, elle avait reçu en décembre 2013 le 10e trophée de la Femme de cœur, cette femme enga­gée expliquait au Parisien alors qu'elle avait accepté ce prix "pour les 66.000 béné­voles des Restos du cœur, dont je fais partie. Cette mise en lumière, c'est la leur. Comme sur 'la Chan­son du béné­vole', l'hymne des Enfoi­rés."

Elle avait été décorée de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier sous le critère de "l’en­ga­ge­ment au béné­fice de l’in­té­rêt géné­ral".