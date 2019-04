Véronique Sanson fête son 70e anniversaire

En 1972, la France découvre une jeune chanteuse à la voix unique : Véronique Sanson. Le 24 avril, cette artiste incontournable de la chanson française fête son 70e anniversaire. En presque 50 ans de carrière, sa voix a certes changé mais l'émotion et sa fougue sont toujours là.

Véronique Sanson, c'est un piano et surtout une voix reconnaissable entre toutes. Celle qui dans les années 1970 était l'une des rares à écrire ses propres textes et à les composer sur son compagnon de toujours, son piano, est connue pour son vibrato. Tantôt il agace, tantôt il rend fou d'amour.

Véronique Sanson n'a pas découvert son vibrato tout de suite. De nombreuses heures de travail sur son piano ont été nécessaires pour trouver cette vibration sonore qui rendra sa voix si reconnaissable.

J'avais une idole, c'était Dionne Warwick. Et toutes les filles et tous les gens qui vibraient avec leur voix [... ] me fascinaient parce que moi, je ne savais pas du tout le faire. Et je crois que je l'ai tellement voulu qu'un jour j'étais chez mes parents et j'ai commençais à jouer et vraiment c'est venu d'un seul coup.

Le Journal de 20H, Antenne 2, le 5 novembre 1985