Vià Occitanie, une nouvelle télé régionale arrive à Toulouse

Il y a une nouvelle chaîne de télé à partir de ce jeudi 28 septembre, 19h, à Toulouse : une télévision régionale d'informations en continu. Vià Occitanie, "la chaîne avec un accent" va proposer des programmes destinés à tous les téléspectateurs de la région Occitanie.

Il y a une nouvelle chaîne sur votre télé à partir de ce jeudi 28 septembre, dans la région Occitanie, disponible à Toulouse, sur le canal 30 des box et sur le canal 31 de la TNT: Vià Occitanie. L'année dernière, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avait officialisé la reprise par TV Sud de la fréquence laissée libre par TLT à Toulouse.

Le groupe régional Médias du Sud, en partenariat avec le groupe La Dépêche du Midi et BFM TV ont décidé de créer un véritable réseau de télés locales qui commence en Occitanie.

70 personnes vont collaborer à cette nouvelle chaîne, dont sept journalistes spécifiquement affectés à l'actualité toulousaine, pour notamment produire des reportages sur des initiatives dans le domaine du sport ou encore de l'économie.

Un décrochage local à Toulouse, chaque jour, de 18h30 à 19h30

Via Occitanie s'engage à diffuser 18 heures de programmes chaque jour, 7 jours sur 7 avec un journal à l'heure ronde et un autre chaque demi-heure ainsi que des flashs d'informations réactualisés dans l'intervalle. Chaque soir, on va avoir un décrochage local à consonance donc pour nous plus toulousaine entre 18h30 et 19h30 et le reste du temps, c'est de l'Occitanie dans son ensemble qu'il va être question, avec des rediffusions bien sûr mais la promesse de programmes neufs autant que possible : l'ambition affichée est de produire 35 à 45 sujets chaque jour entre Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes.

C'est une chaîne de télévision pour laquelle il n'y a pas de plateau. Le plateau de télévision de Vià Occitanie, c'est son territoire (...) Nos journalistes sont sur le terrain et ils peuvent intervenir à tout moment - Jean Brun, directeur des antennes de Vià Occitanie

En un clic, l'interview de Jean Brun, le directeur des antennes de Vià Occitanie Copier

Et c'est tout un réseau national qui démarre puisque dès ce vendredi 29 septembre, Via Grand Paris ouvre à son tour et dix chaînes supplémentaires devraient rejoindre le mouvement en janvier. Le réseau Vià vise 1% de part d'audience d'ici trois ans, entre 200 000 et 250 000 téléspectateurs.