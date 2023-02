Victoire de la Musique : le rappeur caennais Orelsan réalise un triplé et dépasse Johnny Hallyday

Orelsan entre un peu plus dans l'histoire de la musique française. Il a remporté hier soir trois nouvelles Victoires de la Musique. En lice dans trois catégories (chanson de l'année, création audiovisuelle, tournée), le rappeur caennais a réalisé un triplé en empochant ces trois distinctions.

Le morceau "La Quête", sacré deux fois

Le titre "La Quête", d'Orelsan a permis à l'artiste de remporter deux distinctions avec la "création audiovisuelle de l'année" et la "chanson de l'année", qu'il a interprétée en live vendredi soir.

Le "Civilisation Tour" récompensé

Après le carton de son dernier album Civilisation, certifié disque de diamant (500.000 exemplaires), c'est aussi la tournée liée à cet album qui a été récompensée. Avec des dates complètes dans toutes la France (dont quatre à Caen, au Zénith), en Europe et à l'étranger, le "Civilisation Tour" monte sur la première marche du podium : "C'est vraiment la victoire que je voulais, je suis méga content de cette tournée", a réagi Orelsan hier soir.

Une nouvelle preuve du succès de l'artiste caennais. Si son dernier album est un carton, La Fête est finie, le troisième album du rappeur, sorti en 2017, a franchi en début d'année le cap du million de ventes !

Un record dans la mire

Douze trophées. Orelsan va devoir faire de la place pour ses trois nouveaux prix. Il devient le troisième artiste le plus capé de l'histoire des Victoires de la Musique. Le rappeur caennais dépasse Johnny Hallyday et Alain Souchon. Il n'est plus qu'à un trophée de partager le record absolu de 13 Victoires avec Matthieu Chedid et Alain Bashung.

Le palmarès complet

Artiste féminine : Angèle

Artiste masculin : Stromae

Album de l'année : Stromae, "Multitude"

Chanson : OrelSan, "La quête"

Création audiovisuelle : OrelSan, "La quête"

Concert : OrelSan

Révélation féminine : November Ultra

Révélation masculine : Pierre de Maere