VIDÉO - Les temps forts de la première matinale filmée de France Bleu Orléans

La matinale de France Bleu Orléans n'est plus seulement à écouter, elle est aussi à regarder sur France Bleu Centre-Val de Loire . A partir ce ce mardi, France Bleu Orléans devient la 26e station du réseau France Bleu à être diffusée à la télévision, entre 7h et 9h. L’aboutissement de longs mois de travail.

Cette alliance entre la télévision et la radio du service public a d’ores et déjà fait ses preuves puisque 600.000 téléspectateurs en moyenne se branchent au quotidien sur France 3 pour suivre les matinales proposées par les locales de France Bleu.

26e station France Bleu à être diffusée sur France 3

Le studio a été refait intégralement avec l’ajout de multiples projecteurs, l’installation de cinq caméras et une nouvelle décoration. Un réalisateur, Florent Turin, a été recruté pour orchestrer, mettre en images notamment, cette matinale filmée.

La collaboration France Bleu – France 3, c’est aussi sur internet avec l'appli et le site internet Ici , où vous pouvez retrouver les reportages et suivre cette matinale en audio, et à présent en vidéo.

Pourquoi ce rapprochement France Bleu - France 3 ?

France Bleu Orléans est la 26e locale dont les matinales sont diffusées sur France 3. Quel intérêt pour la chaîne régionale ? Pourquoi cette offre d'ultra proximité qui s'inscrit dans le cahier des charges de la chaîne ?

