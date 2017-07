VIDÉO - Raphaël Jordan, candidat haut-savoyard de L’amour est dans le pré : "J’ai l’impression d’être plus séduisant"

Il est le premier pêcheur à participer à l’émission de M6. Raphaël Jordan travaille sur le lac Léman et ce soir, il sera à l’écran dans L’amour est dans le pré. Nous l’avons rencontré chez lui au port de Séchex… enfin sur son bateau.

Il s’appelle Raphaël Jordan. Il a 44ans et il participe à l’émission L’amour est dans le pré. Ce lundi soir (20h50), dans l’épisode 13 de cette déjà 12ème saison de l’émission de M6, les spectateurs pourront découvrir le pêcheur célibataire de Haute-Savoie avec ses deux prétendantes. Marylaure et Sarah vont découvrir son quotidien et notamment son métier de pêcheur sur le lac Léman.

En attendant de savoir si Raphaël Jordan va trouver l’amour, nous l’avons rencontré au port de Séchex près de Thonon. Il nous a expliqué pourquoi il avait décidé de participer à cette émission et son impact sur sa vie quotidienne.