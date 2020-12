VIDEO - Alexandra, de "Koh-Lanta" à la police municipale de Saint-Malo

"Koh Lanta" est l'émission de télévision qui a marqué le premier confinement en France. Le jeu d’aventure de TF1 a rassemblé plus de six millions et demi de téléspectateurs chaque vendredi. Deux Bretons ont participé à cette 21e saison : le Morbihannais Benoit et la Malouine Alexandra.

Cette professeure de fitness de 45 ans est allée jusqu’en finale de l’émission. Elle a aussi beaucoup fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Alexandra a même reçu des menaces de mort. Certains estimaient qu’elle n’avait pas sa place dans l’émission.

La mère de famille ne s’est pas laissée abattre. Elle est fière de son aventure et c’est désormais en tenue de policière qu’on peut la voir dans les rues de Saint-Malo, puisqu’Alexandra a changé de travail. Elle est entrée dans la police municipale.

Retour sur cette année si particulière avec l'aventurière et Benjamin Fontaine :