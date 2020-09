VIDÉO - Anne-Sophie Pic nous ouvre sa cuisine d'essais pour les 40 ans de France Bleu

La cheffe valentinoise aux huit étoiles Michelin a reçu Franck Daumas là où elle invente ses recettes. Et pour les 40 ans de France Bleu, elle a montré aux auditeurs en direct ce vendredi matin sa dernière réalisation autour du cèpe.

C'est un privilège rare. Anne-Sophie Pic a ouvert les portes de sa cuisine d'essais aux auditeurs de France Bleu pour les 40 ans du réseau de radios locales de Radio France. C'est un lieu central de la création de la cheffe la plus étoilée au monde. Dans cette cuisine au sein de la maison Pic à Valence, Anne-Sophie Pic invente et teste toutes ses nouvelles recettes qui sont ensuite réalisées dans ses restaurants à Valence, Lausanne, Paris, Londres et Singapour.

Lors de cette émission exceptionnelle, en direct à la radio et sur Facebook, Anne-Sophie Pic a montré pas à pas l'une de ses dernières recettes baptisée "balade entre ronces et sous-bois". Il s'agit d'un cèpe légèrement fumé, étuvé au beurre infusé, bourgeons de sapin, bergamote verte, genièvre, consommé de cèpes et pickles de mûres sauvages.