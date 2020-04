VIDEO - Anny Duperey nous raconte son confinement.

C'est à Paris qu'Anny Duperey a décidé de se confiner, seule, loin de ses enfants et petits-enfants, eux, à la campagne. Un choix qui s'est imposé naturellement, comme elle nous l'explique : "J'aime beaucoup la Creuse, j'aime beaucoup la campagne mais j'y aurais été très isolée.". Malgré l'éloignement, la comédienne garde le contact et le lien avec ses proches grâce à Internet et aux outils de vidéo-conférence.

Internet est formidable dans ce cas-là. On peut se faire des FaceTime, on peut se voir au moins par écran interposé. C'est vraiment très précieux.

Cet échange avec Anny Duperey, c'est aussi l'occasion de découvrir son secret pour ne pas laisser la routine s'installer et un nouveau talent de la comédienne : c'est une vraie manuelle. "J'ai, chez moi, tout ce qu'il faut pour occuper mes mains. J'ai une machine à coudre (...), j'ai de la peinture, j'ai des tableaux...". Anny Duperey nous confie également ses envies, et le confinement pourrait être le bon moment pour les réaliser !

Mais du coup, ne serait-ce pas le moment aussi de se lancer dans l'écriture d'un nouvel ouvrage ? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Pour Anny Duperey, la période ne s'y prête pas. Découvrez pourquoi.

Je n'arrive pas à me concentrer sur un livre, ni sur une écriture quelconque. Donc les choses manuelles, dans ce cas, sont très salvatrices.

Côté comédie, Anny Duperey nous confie, qu'avant le confinement, elle participait à deux tournages qui donc ont été interrompus : une série pour TF1, "Grand Hôtel", avec Carole Bouquet, et une série pour France 2, "Merli" ; l'histoire d'un professeur de philosophie "un peu spécial" qui revient vivre chez sa maman. "Ce n'est que partie remise, mais remise à quand ? On ne sait pas trop", conclut-elle.

Enfin, Anny Duperey profite de notre échange pour faire passer un message :

Je demande à tous les gens de se garder de respecter au maximum ce confinement, ces gestes de sécurité parce qu'il faut vraiment sortir de là.

Et bonne nouvelle : en 2021, Anny Duperey sera en tournée partout en France avec l'adaptation sur scène de son ouvrage "Les chats de hasard", un spectacle musical. Affaire à suivre. On a hâte !