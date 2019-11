Vidéo - Camille Cottin et Grégory Montel : les coulisses de leur rencontre lors de la série "Dix pour cent"

Camille Cottin et Grégory Montel se sont rencontrés lors du casting pour la série de France 2 "Dix pour cent", une réelle et forte complicité est née entre ces 2 acteurs qui étaient de passage au Festival du Film de Sarlat.

Sarlat-la-Canéda, France

Camille Cottin et Grégory Montel, deux des acteurs de la série "Dix pour cent" diffusée sur France 2, étaient de passage au Festival du Film de Sarlat pour défendre 2 longs métrages en compétition : "Les éblouis" de Sarah Suco pour Camille Cottin et "Les parfums" de Grégory Magne pour Grégory Montel. Invités à tour de rôle sur le plateau de France Bleu Périgord installé au cinéma Le Rex, ils sont revenus sur leur rencontre à l'occasion de cette série "Dix pour cent" lors d'une interview croisée. Interprétant les personnages d'Andréa et Gabriel, les agents d’A.S.K, les 2 acteurs ont créé une réelle complicité entre eux qu'ils ont développé dès les premiers essais pour cette série TV.

Une quatrième saison pour la série "Dix pour cent"

Au micro de France Bleu Périgord Camille Cottin a confirmé le tournage actuellement de la saison 4 de cette série à succès à retrouver en 2020. Cela devrait être la dernière saison dont France 2 et Dominique Besnehard ont dernièrement annoncé le casting des guests : Franck Dubosc, Charlotte Gaisnbourg, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver, Muriel Robin, Nathalie Baye, Mimie Mathy, Valérie Donzelli, Anne Marivin, Stéphane Freiss et Xavier Beauvois