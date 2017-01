VIDÉO - Catherine Laborde quitte la météo de TF1, après 28 ans de pluie et de beau temps

Catherine Laborde a présenté sa toute dernière météo sur TF1, ce dimanche premier janvier. Elle a offert des adieux très émouvants aux téléspectateurs. La présentatrice quitte la Une "d'un commun accord avec la chaîne". Elle souhaite se consacrer davantage au théâtre, à l'écriture, et à son mari.

Elle aura passé 28 ans a faire la pluie et le beau temps sur la France. Catherine Laborde, présentatrice emblématique des bulletins météo sur TF1, a quitté le groupe "en commun accord" avec la chaîne. Elle devrait désormais se consacrer davantage au théâtre et à l'écriture. "Catherine Laborde et TF1 ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration", indique la direction de la chaîne dans un communiqué. La directrice générale adjointe de TF1, Catherine Nayl, a salué la présentatrice qui a su "créer un lien fort avec les téléspectateurs".

Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime" - Catherine Laborde lors de son dernier bulletin météo

"Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années", a lancé Catherine Laborde, très émue, dimanche soir après le JT de 20H lors de son dernier bulletin météo. "Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime", a dit la présentatrice âgée de 65 ans.

"Une des grandes aventures de ma vie" - Catherine Laborde

"Cela a été l'un des grandes aventures de ma vie, que j'ai pu partager avec tous les téléspectateurs. A l'avenir, je vais me consacrer davantage à l'écriture et au théâtre, où je serai heureuse de les croiser de nouveau", explique Catherine Laborde dans ce communiqué. Au micro de RTL, elle a expliqué son choix plus en détail : "Je pense que mon entourage y est pour beaucoup. Mon mari avait envie de profiter un peu plus de moi," a-t-elle glissé.

La chaîne a rendu hommage à la présentatrice :

Une comédienne de formation

Formée au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, après une maîtrise d'anglais, Catherine Laborde a commencé au théâtre à Paris en 1972 dans une pièce de Céline, "L'Église". Elle a enchaîné de petits rôles au cinéma, notamment sous la direction de Jean-Charles Tacchella, dans "Cousin Cousine", "Il y a longtemps que je t'aime" et "Croque la Vie". Avant de rejoindre TF1, la présentatrice, soeur de l'ex-journaliste de France 2 Françoise Laborde, a joué en 1980 dans "L'Habilleur" de Ronald Harwood, à la Michodière. Catherine Laborde est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont "La Douce Joie d'être trompée" (2007), éloge du couple libre et de l'infidélité.