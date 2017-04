[VIDEO] La jeune panazolaise Chloé rejoint The Voice et choisit Florent Pagny

Chloé, une jeune panazolaise de 19 ans, est venue renforcer les rangs des talents limousins à The Voice. Elle revient pour France Bleu sur son passage dans l'émission samedi soir.

Après Agathe et Alexandre, une troisième limougeaude a tenté The Voice ce samedi... Chloé, originaire de Panazol, a chanté "Skinny Love" de la chanteuse anglaise Birdy. Une prestation qui a su séduire Florent Pagny et Mika. La jeune étudiante de 19 ans n'a pas hésité au moment de choisir entre les deux coachs : "J'ai choisi Florent Pagny, c'est un choix du coeur." a-t-elle confié. C'est en effet son histoire personnelle qui l'a poussée à choisir l'interprète de "Ma liberté de penser" : "J'ai perdu ma grand-mère quand j'était petite et Florent Pagny était son artiste préféré. Elle l'écoutait tout le temps, toute la journée" raconte Chloé.

Florent Pagny a d'ailleurs été le premier à se retourner sur la prestation de la candidate panazolaise sur "Skinny Love". "Une chanson qui n'appartient pas à mon univers habituel mais je l'ai faite à ma sauce" explique-t-elle. Le style de l'étudiante est pourtant très éclectique : "J'écoute de tout et surtout je fais de tout. Je peux aussi bien écouter Jacques Brel que Metallica ou encore des chanteurs moins connus comme Soan et Damien Saez. Beaucoup de musique française." résume Chloé. On peut d'ailleurs avoir un aperçu de la variété de ses influences sur sa chaîne YouTube avec des reprises de Simon & Garfunkel ou du groupe français Tryo.

"Ce qui compte avant tout pour moi, c'est que la chanson transmette quelque chose, qu'elle permette des partager des émotions. La musique c'est un peu ma thérapie" détaille-t-elle. Cela fait d'ailleurs dix ans que Chloé joue plusieurs instruments et qu'elle compose aussi. Bien qu'inscrite en lettres à l'université de Limoges, elle avoue imaginer son avenir dans la musique.

La jeune étudiante a fait plusieurs scènes dans la région, à Panazol, Limoges ou Brive. Elle a même gagné le concours de talents limousins "Vachement jeune" il y a quelques semaines. Mais avec The Voice, c'est une nouvelle étape que Chloé franchit. Une émission qu'elle voit comme un tremplin. Elle revient sur ses premiers castings et son expérience lors des auditions à l'aveugle pour France Bleu dans une interview vidéo :

Prochaine étape : les battles dans quelques semaines. Chloé chantera avec l'un des autres talents de l'équipe de Florent Pagny. A la fin du duo, le coach en sélectionnera un des deux pour continuer l'aventure...