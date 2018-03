Christian a deux passions dans sa vie : le club de foot de Montpellier, il y est employé comme chauffeur de bus et Claude François. En 40 ans, il a créé un véritable musée dédié à son idole.

Montpellier, France

Je suis né avec Claude François, je mourrai avec !

Christian est un fan de toujours, sa mère et sa grand mère écoutaient Claude François, elles l'ont emmené le voir aux arènes de Palavas en août 1977, il avait 8 ans et c'est là que tout a commencé "j'ai été impressionné par le spectacle , les clodettes ,quand il termine torse nu dans la foule, surtout à mon âge, c'était impressionnant".

Claude François est mort un an après, mais Christian est resté fan , jusqu'à aujourd'hui , fan et collectionneur : en 40 ans , il a conservé, recherché, acheté tout ce qu'il trouvait sur son idole et en a fait un véritable petit musée .

Deux pièces entièrement dédiées à Cloclo, les murs tapissés d'affiches, les centaines de journaux, une silhouette en carton de Claude François grandeur nature ,et des vitrines remplies d'objets divers : des tee shirts, des sacs podium, des verres, des statuettes , des places de concert, des bouteilles de parfum "eau noire" et deux pièces de collection : un morceau de peignoir et surtout un morceau de chemise arrachés à Claude François pendant un concert . SI vous lui parlez argent, Christian répond passion, plaisir ,"c'est mon jouet à moi"

Christian va se marier cet été et il prévient ce sera une soirée " très Claude François "

Christian et son idole © Radio France - Pascale Viktory