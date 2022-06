VIDÉO - Christophe Willem : "J'ai vécu une expérience extraordinaire au Mont-Saint-Michel"

Le chanteur Christophe Willem nous parle de sa France : le Val-d'Oise, l'Aveyron et son aligot, les concerts en plein air dans le froid et l'humidité, les maisons à colombages, et son expérience extraordinaire au Mont-Saint-Michel. Place(s) à la France de Christophe Willem !

Popularisé en 2005, après son triomphe dans l'émission Nouvelle Star sur M6, Christophe Willem va bientôt publier son 6e album, dont le premier extrait est PS : Je t'aime. En quasiment 20 ans de carrière, le chanteur enchaîne les tubes tels que Double je, Jacques a dit, Berlin ou encore Le Chagrin. Il a déjà réalisé de nombreuses tournées à travers les plus grandes salles de France, mais également des endroits plus intimistes, voire insolites. Mais où vit-il ? Où a-t-il grandi ? Où va-t-il pour se détendre et déconnecter ? Qu'aime-t-il en France ?

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le chanteur français, Christophe Willem, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance dans le Val-d'Oise et dans l'Aveyron

Christophe Willem est né et a grandi dans le Val-d'Oise, un département au nord de Paris qu'il affectionne particulièrement. Si bien, qu'il y vit toujours ! Il y apprécie l'environnement et la proximité avec la capitale.

C'est un département très vert, il y a beaucoup de forêts

Pour les vacances scolaires, ses parents rendaient souvent visite à une tante dans l'Aveyron, près de Laguiole. Sa maison est devenue un refuge, où il aime se retrouver avec ses parents et sa sœur.

On ne capte rien, il n'y a pas de Wi-Fi, on est complètement déconnecté et ça me rappelle beaucoup mon enfance

Ses concerts dans des lieux insolites en France

Son premier concert à Forges-les-Eaux, en Normandie, Christophe Willem s'en souvient très bien et ce n'était pas vraiment dépaysant, la famille de son père est originaire de la région. Cela reste un bon souvenir, surtout pour l'hôtel thalasso.

En 2015, pour ses dix ans de carrière, Christophe Willem souhaite s'éloigner un moment des salles de concert traditionnelles et effectuer une tournée plus intimiste dans des lieux insolites en France. Les Nuits paraît-il fera escale dans des lieux qui le marqueront à jamais, comme son concert sous la neige au Pic du Midi, dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qu'il raconte avec humour.

S'il avait l'opportunité de chanter à nouveau dans des lieux insolites, Christophe Willem cite les Catacombes de Paris ! Un endroit un peu difficile car très froid et humide. Ou bien, au grand air dans de magnifiques espaces naturels comme les volcans d'Auvergne, le Trou de Bozouls dans l'Aveyron ou encore le Cirque de Gavarnie.

Cela pourrait s'envisager avec une formation différente de la dernière fois. Quelque chose de très léger comme un piano-voix ou un guitare-voix.

Ses régions coup de cœur

Les vacances de son enfance l'ont beaucoup marqué. En dehors de l'Aveyron, ses parents l'emmenaient beaucoup dans le Vaucluse, à Gordes ou Avignon ou autour de la Méditerranée.

Mes parents changeaient tout le temps de coin

Plus au Nord, Christophe Willem aime aussi le raffinement des châteaux de la Loire, et le côté romantique et chic des maisons à colombages de Deauville en Normandie.

Côté spécialités régionales, c'est l'Aveyron qui remporte ses suffrages ! Rien de tel qu'un bon aligot ou des farçous (un mélange de blettes). Il nous le dit avec gourmandise : "C'est vraiment délicieux !"

Son expérience au Mont-Saint-Michel

Il y a des expériences qui vous marquent à vie. Celle que Christophe Willem a vécue au Mont-Saint-Michel en est une ! Arrivé en touriste avec des amis, ils passent une nuit chez l'une des rares habitantes permanentes. La Montoise passionnée, leur dévoile les secrets de l'abbaye et leur propose une visite inattendue, de nuit, pieds nus sur les pavés chauffés par le soleil, sans la horde de visiteurs habituelle. L'aura et le mystère du mont feront le reste.

Marqué par cette expérience, Christophe Willem reviendra chanter sur l'île, lors de sa tournée Les Nuits paraît-il, avec la même excitation.

France Bleu, je t'aime

Le nouvel single de Christophe Willem, PS : Je t'aime, a été écrit par Slimane. Un tube aux notes disco, que vous pouvez écouter dans la Playlist 100 % France Bleu. Pour son passage dans Place(s) à, Christophe Willem revisite les paroles dans une version originale, uniquement pour France Bleu !