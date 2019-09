VIDÉO - Claire Keim cartonne sur Twitter avec ses reprises des tubes des années 80

Depuis une semaine, l'actrice Claire Keim se filme devant son synthé à reprendre des titres des années 80. Sa manière à elle de fêter ses dix ans sur le réseau social Twitter et c'est un succès : plus de 150 000 vues sur chacune de ses vidéos.

C'est sa manière à elle de fêter ses dix ans sur Twitter, et de remercier -un peu- les internautes qui auront animé ses journées avec leurs messages sur le réseau social : depuis une semaine, Claire Keim poste des vidéos où elle se filme derrière son synthétiseur. Au menu : des reprises des tubes des années 1980, des "chansons pour les vieux comme elle" affirme Claire Keim au début de sa toute première vidéo.

Chacune de ces vidéos ont été vues plus de 150 000 fois par les internautes, et engrange plus de 400 commentaires. Une petite minute de douceur dans un monde de tweets parfois rude !

VIDÉOS - Les reprises de Claire Keim sur Twitter