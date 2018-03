VIDEO - Claude François était-il swag ?

Par Lucie Bombled, France Bleu

Costumes à paillettes, pattes d'eph', brushing impeccable... On se rappelle de son look inimitable, associé aux Claudettes et aux mélodies entêtantes. Mais n'est pas Claude François qui veut ! France Bleu vous propose une véritable leçon de style, de l'accessoire au costume.