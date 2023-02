VIDÉO - Claudio Capéo : "L'Alsace me rend solide"

Son premier single, Un homme debout, l'a propulsé en 2016 aux sommets des ventes d'albums en France. Claudio Capéo est devenu en quelques années un artiste incontournable de la variété et de la scène hexagonale avec des titres comme Ça va ça va, Riche, Que dieu me pardonne, C'est une chanson ou bien encore Si j’avais su que l'on peut entendre dans la Playlist des nouveautés 100 % France Bleu , et extrait de son dernier album Rose des vents. Claudio Capéo est aujourd'hui un artiste et un homme accompli, qui trouve son énergie dans l'amour familial, ses amis et sa région : l'Alsace.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Claudio Capéo qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance en Alsace

Claudio Capéo est né à Mulhouse et a grandi dans les environs, dans une petite ville appelée Cernay. Il y a passé une jeunesse heureuse au milieu des vignobles alsaciens, un endroit très frais, avec beaucoup d'espace.

L'Alsace évoque au chanteur une odeur de vin blanc, une odeur de gewurzstraminer, une odeur de choucroute même ! Lui et sa famille sont friands de la gastronomie alsacienne, et notamment de la flammekueche : "Les plats sont riches, on y mange bien !"

Son premier tour de France

Petit, Claudio Capéo rendait visite tous les étés à sa famille en Italie. "L'été, c'était toujours direction l'Italie dans la Fiat Tempra !" Le plus souvent chez son père à Bonefro dans le Molise puis chez sa mère à Avola en Sicile.

Malgré cette quasi-exclusivité estivale, Claudio Capéo a pu faire le tour de France avec sa mère qui l'accompagnait, lors de ses concours d'accordéon comme le championnat de France. "On gravitait un peu partout, avec mes yeux d'enfant, je trouvais cela rigolo."

Avec tout ce temps passé en voiture, à sillonner la France ou l'Italie, Claudio Capéo se souvient d'un petit cadeau que lui avait fait sa maman pour passer le temps : une voiturette. Un jouet que Claudio faisait voler, avec sa main, par la fenêtre, et qui a fini par vraiment s'envoler, emporté par le vent.

Son premier concert dans un garage

"Mon premier concert avec mon groupe, c'était au bar les Tontons, à Paris." Une première expérience professionnelle qui l'a marqué, mais pas autant que le tout premier concert test qu'il a effectué chez la maman de Julien, le saxophoniste du groupe, dans son garage à Steinbach devant leurs familles respectives. Un examen réussi qui les a poussés à continuer !

La région où il se verrait bien vivre

Claudio Capéo vit toujours en Alsace, à Cernay. Il n'a jamais vécu ailleurs et il ne se verrait pas vivre dans une autre région. "Je ne suis pas chauvin, mais vous savez, j'y suis bien en Alsace. C'est là où je suis solide, là où je me ressource tout simplement. J'en ai bien besoin de mon Alsace !" S'il devait en changer, ce serait pour le sud de la France, voire l'Italie. Mais le chanteur devra avoir une bonne raison pour y déménager ou bien, il faudra emmener toute sa famille et ses amis !

D'ailleurs, s'il rêve de donner un concert dans un endroit magique, c'est bien en Alsace ! Plus exactement dans la clairière du Silberthal. Située sur les hauteurs du village de Steinbach, elle rassemble un patrimoine minier et archéologique important. "C'est un endroit où j'ai commencé à faire de l'accordéon avec les copains, Julien et Xavier, on a commencé à taper sur les djembés, la guitare, le saxo. C'est un endroit merveilleux que j'adorerais vous faire découvrir !"

Les Bretons, je vous adore !

Lors de ses tournées, Claudio Capéo a découvert plus en détail une région qu'il connaissait mal : la Bretagne. "Je n'y allais pas beaucoup, mais j'ai découvert un endroit qui fait du bien. Il y a des bons vivants, de la bonne bouffe, de la bonne bière, des paysages somptueux, des balades merveilleuses le long de la côte. Je vous adore les Bretons, je l'adore cette région !"

Son road trip en Corse

Amateur de voitures de sport, c'est pourtant en van que Claudio Capéo se verrait bien faire un tour de France. Il partirait sur les routes de Corse, de l'Île-Rousse à Bastia puis Ajaccio. "L'accueil y est fantastique, ce sont des gens qui ont énormément de cœur".

"De retour sur le continent, on en profiterait aussi pour faire un petit détour par le Vercors." Dans ce massif des Préalpes à cheval entre les départements de l'Isère et de la Drôme, Claudio Capéo a vécu une expérience bouleversante lors de sa participation à l'émission "Nos terres inconnues" sur France 2. Accompagné par l'animateur Raphaël de Casabianca, le chanteur y a découvert "une région assez solide, aride, avec des gens résignés et persévérants qui travaillent la terre dans la joie et avec le cœur".

Pour la voiture de course, voire la moto, Claudio Capéo préfère rouler sur l'Anneau du Rhin, en Alsace. "J'adore quand ça sent l'essence et quand ça va vite !"

France Bleu remercie Claudio Capéo pour cet entretien. Son dernier album Rose des vents est disponible partout !