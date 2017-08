VIDÉO - Clint Eastwood tourne un film sur l'attaque du Thalys à Gennevilliers

Le réalisateur américain est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ce vendredi pour tourner son prochain film sur l'attentat déjoué du Thalys le 21 août 2015.

Clint Eastwood a choisi les rues de Gennevilliers comme l'un des décors de son prochain film sur l'attentat raté dans le Thalys. Le réalisateur a passé au moins une journée dans la ville des Hauts-de-Seine pour tourner quelques scène du long-métrage.

Son prochain film qui s'inspire du livre "The 15:17 To Paris : la vraie histoire d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains". Le 21 août 2015, trois soldats américains en vacances en Europe avaient réussi à désarmer un terroriste après qu'il ait tiré dans le train qui reliait Amsterdam à Paris.

Les habitants du quartier sont évidemment ravis de recevoir cette légende du cinéma américain à qui on doit des grands films comme Sur la route de Madison, Mystic River, One Million Gran Torino ou encore l'Inspecteur Harry.

Les militaires américains jouent leurs propres rôles

Clint Eastwood vit une première dans sa carrière de réalisateur puisqu'il a donné le rôle aux trois soldats américains. Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone partageront l'affiche avec Jenna Fisher et Judy Greer.

Les héros du Thalys, ici Spencer Stone, jouent leurs propres rôles. - Gérard Delestre

Après la région parisienne, Clint Eastwood et son équipe du film poursuivront le tournage à Arras, dans le Pas-de-Calais le 1er septembre.