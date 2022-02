VIDEO - Comment est né le film "Au nom de la Terre" d'Edouard Bergeon ?

Diffusion ce mercredi soir, sur France 2, du film "Au nom de la terre" du poitevin Edouard Bergeon. Christophe Rossignon, le producteur de ce long-métrage, raconte comment est né ce film qui a réalisé 2 millions d'entrées.

A quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris - Porte de Versaiiles, ce mercredi 23 février à 21h10, France 2 va diffuser le film d'Edouard Bergeon "Au nom de la Terre". Premier long-métrage de ce réalisateur poitevin tristement inspiré par son histoire familiale où il dénonce la misère et la détresse dans laquelle sont plongées les agriculteurs. Avant ce film, Edouard Bergeon, dont le père agriculteur s'est suicidé en ingérant des pesticides, avait tourné le documentaire choc "les fils de la terre" où il a suivi le quotidien de Sébastien, un agriculteur dans les difficultés de son métier.

Christophe Rossignon, le producteur du film "Au nom de la terre"

Christophe Rossignon qui a produit le film "Au nom de la terre" était invité d'une rencontre avec le public, lors du dernier Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz, pour présenter son métier de producteur. L'occasion pour lui de raconter la création du film d'Edouard Bergeon "Au nom de la terre", long-métrage qu'il a produit et dont l'histoire l'a profondément touché, lui fils et frère d'agriculteurs.

Christophe Rossignon : Une de mes collaboratrices voit le documentaire d'Edouard Bergeon, elle trouve le DVD. Elle me dit "Tu devrais regarder ça par rapport à tes origines et par rapport à ton frère". Je vois ce documentaire et je tombe de mon armoire. J'appelle mes soeurs. Je veux leur dire regardez ça. Ne le dites pas à mon frère tout de suite, mais ça va vous toucher. C'est d'abord un truc de famille. Et puis je cherche à rencontrer Edouard Bergeon. Je l'appelle. On échange sur l'agriculture, nos parents agriculteurs. Et en l'écoutant je lui dis "il faut que vous fassiez un film de votre vie, du suicide de votre père." Non, je ne peux pas. Je ne veux pas me mettre en scène. Je ne veux pas de fiction, je ne sais pas écrire, je fais du documentaire, je ne veux pas me répond Edouard Bergeon.

Je ne vais pas le lâcher pendant trois mois. Je vais lui tourner autour. On va dîner. Et puis, à un moment donné, on se tutoie. Et pour ce projet me dit-il "Si tu veux, trouve moins un scénariste et trouve du temps parce que j'ai besoin que tu sois à mes côtés."

Et voilà, ça a été une magnifique aventure. On n'avait absolument pas imaginé que le film ferait ce succès. On n'a pas imaginé qu'on finirait toute une soirée à l'Elysée avec le Président de la République, dont on pensait qu'il n'entendait rien à l'agriculture. On s'est complètement trompé avec tout ce qui a débouché au Parlement, au Sénat, pour essayer de changer la loi, pour essayer de trouver le moyen d'aider ces agriculteurs qui sont au bord du gouffre. On a fini à Bruxelles avec Yannick Jadot, avec tout le Parlement européen. Ce film nous a emmené faire des trucs invraisemblables.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Au nom de la terre" un film d'Edourad Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus... Ce film, soutenu par France Bleu, sorti en salle le 25 septembre 2019 a réalisé 2 millions d'entrées.

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…