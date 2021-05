VIDEO - Comment la poitevine Marghe prépare la demi-finale de The Voice ?

En route pour la demi-finale de "The Voice" pour la poitevine Margherita Davico ! Avant cette émission du samedi 8 mai qui se déroulera en direct, Marghe livre ses impressions sur ce nouveau rendez-vous où elle va devoir convaincre le public afin d’accéder à la finale.

Il y a quelques semaines avant son passage aux auditions à l'aveugle dans le concours The Voice, Marghe partageait avec France Bleu Poitou qu'elle n'en croyait pas ses yeux de pouvoir participer à cette émission. Après plusieurs années à tenter le casting, elle est désormais en demi-finale et remercie tous les soutiens qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Tout au long de son parcours Margherita Davico a réussi à convaincre son coach Florent Pagny et le public de l'emmener jusqu'à cette nouvelle étape.

Marghe prépare sa demi-finale

Lors du live Instagram présenté par Aurélie Garcia sur le compte de France Bleu Poitou, le lendemain de sa qualification pour la 1/2 finale de The Voice, Marghe a partagé sa joie d'être toujours en compétition. Ce samedi, des millions de téléspectateurs seront devant leurs téléviseurs, Marghe a le petit stress du direct. Pour elle, elle a déjà tout gagné en participant à cette célèbre émission musicale "The Voice". Elle souhaite, avec les autres candidats, offrir un grand show ce samedi soir. Marghe confie que nous allons découvrir une autre facette de sa personnalité que nous n'avons pas encore vu lors de ses prestations précédentes sur TF1. Samedi, elle va nous montrer toute son émotion.

Florent Pagny, son coach

Elle travaille en ce moment avec son coach Florent Pagny qui, comme, elle le dit, la suit dans ses choix et est toujours partant. Florent Pagny est bienveillant et ne la lâche pas dans son coaching. Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney, les autres coachs de l'émission la font également évoluer, notamment avec des séances de gainage. La musique, c'est aussi du sport ! Marghe sent qu'elle progresse et souhaite continuer ce travail. Qui dit nouvelle étape avec la demi-finale de The Voice dit nouvelle chanson à interpréter en "live". Marghe reste très discrète sur le choix de ce titre préparé avec Florent Pagny. A découvrir donc samedi dès 21h sur TF1...

En parallèle de l'aventure "The Voice", elle est en pleine préparation d'un album avec son duo MADA. Avec David Henry, ils partagent leurs compositions en français, anglais et malgache, langue d'origine de Marghe. Le duo donne rendez-vous cet été pour plusieurs concerts dans le Poitou.