Confiné dans sa propriété de Touraine, la star Mick Jagger a dévoilé avec humour une partie de son quotidien ce lundi 4 mai dans une séquence de l'émission "The Tonight Show". Le chanteur britannique a acheté le château de Fourchette, à Pocé-sur-Cisse il y a maintenant près de 37 ans.

VIDÉO : confiné dans on château en Touraine, Mick Jagger se met en scène pour la bonne cause

Les fans s'en doutaient depuis que la star du rock britannique s'était montrée dans un décor digne d'un château du Val de Loire lors de la prestation des Stones au concert en ligne One World Together en avril dernier. Mick Jagger est confiné en France, pus précisément en Indre-et-Loire dans son château de Fourchette. La star a acheté cette propriété située sur la commune de Pocé-sur-Cisse, 1.600 habitants il y a maintenant 37 ans et même si il vient régulièrement, il est toujours resté très discret lors de ses séjours en Touraine.

La séquence est lancée par Jimmy Fallon, l'humoriste et présentateur de l'émission iconique "The Tonight Show" par ces mots, "cette pandémie affecte tout le monde, regardez cette chose ce que j'ai vu ce matin sur la BBC" avant un générique type des archives d'actualité. "En ces temps de crise internationale, chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit faire sa part" explique le commentaire, reprochant au leader des Rolling Stones de se contenter de jouer de la guitare.

Le rockeur cuisinier et bricoleur

La suite montre ensuite Mick Jagger en train de bricoler, faire de la mécanique, cuisiner, s'occuper de ses moutons en parfait gentleman farmer mais aussi avec son chat en pleine lecture après un peu de gymnastique. Le tout dans le décor du château de Fourchette qui se prête tout à fait à cette séquence à l'ambiance nostalgique que Jimmy Fallon conclut de ce commentaire; "la couverture de cette pandémie par la BBC est un peu différente de la nôtre non?"

Mick Jagger a lui aussi diffusé cette séquence sur Twitter pour appeler au dons au profit de l'association "Save the Children"