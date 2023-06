VIDEO - Congrès de la presse hebdomadaire régionale en Mayenne : les journaux de proximité ont un avenir

Avec le développement rapide du numérique et l'arrivée de l'intelligence artificielle, lira-t-on encore des journaux demain ? Plus de 200 titres de la presse hebdomadaire régionale sont réunis en congrès à l'Espace Mayenne à Laval. La PHR, dans notre département, est représentée par deux journaux très appréciés du public : le Courrier de la Mayenne et le Haut Anjou.

Vincent David, le président du syndicat de la PHR, ne croit pas à la mort de la presse écrite : "non je n'ai pas peur à partir du moment où on s'adapte. Ce qui est important c'est de produire de l'information et de la bonne information. Les journalistes produisent désormais de l'info pour le print et pour le digital. Je pense qu'il y aura toujours une version papier".

ECOUTEZ - Vincent David, président du syndicat de la PHR

