VIDEO - Dans les coulisses du tournage de la Meilleure Boulangerie de France (M6)

Ce lundi soir, M6 diffusait le 1er match de la Meilleure Boulangerie de France en Nouvelle-Aquitaine Sud. Le tour de France le plus gourmand de la télévision, qui fête ses 10 ans, sillonne jusqu'au 17 février les Landes, le Pays Basque, le Béarn et le Lot-et-Garonne. Pour cette première émission de la saison dans le Sud Ouest, les téléspectateurs ont pu suivre une opposition entre 2 établissements landais : Des idées gourmandes à Capbreton et la Maison Bourgeais de Saint Martin de Segnanx. Le tournage s'est déroulé sur la Côte landaise avec dans la même journée le passage dans les 2 établissements pour l'équipe de production et le jury (Noëmie Honat et Bruno Cormerais).

Les coulisses de la Meilleure Boulangerie de France

Le bloggeur Fabrice Cottez, qui anime le site boulangerie pas à pas , était sur place pour un reportage vidéo qui emmène dans l'envers du décor de la Meilleure Boulangerie de France. Cadreurs, preneurs de son, assistants, membres du jury, concurrents, équipes des boulangeries... ils sont tous au menu de cette vidéo coulisses :