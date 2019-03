VIDÉO - Quand David Beckham découvre une fausse statue à son effigie

Vous vous souvenez de la statue ratée en hommage à Cristiano Ronaldo ? L'histoire a sans doute inspiré James Corden, le célèbre animateur de télévision britannique.

Fausse statue, vraie déception

Ce dernier a invité David Beckham à découvrir sa statue à son effigie qui doit trôner devant le stade du Los Angeles Galaxy, l'équipe américaine où la star anglaise a terminé sa carrière (2007-2012).

Sauf que la statue est une fausse et elle a été volontairement ratée. L'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et du PSG a eu du mal à dissimuler sa surprise quand il a découvert sa "réplique" au visage et aux formes très différents de lui.

La scène a été filmée en caméra cachée.

► Découvrez la scène complète

Lorsqu’il a appris la vérité, l’ancien international anglais a été soulagé. D'autant que quelques jours plus tard, David Beckham a découvert la vraie statue devant le stade du Los Angeles Galaxy le 3 mars dernier. Cette fois, très ressemblante.

Il est le premier joueur de football ainsi honoré aux Etats-Unis. La statue le représente en train de frapper l'un de ses redoutables coups francs, sa grande spécialité.

David Beckham devant sa (vraie) sa statue devant le stade du Los Angeles Galaxy © AFP - Mark RALSTON