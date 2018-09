"Immortels". Voici le premier titre de l'album posthume d'Alain Bashung qui sortira le 23 novembre prochain, a dévoilé France Inter ce vendredi.

Une chanson écrite et composée par Dominique A, déjà chantée par ce dernier en 2009, un mois tout juste après le décès de Bashung.

"As-tu pensé parfois que rien ne finirait ? Et qu'on soit là ou pas quand même on y serait, Et toi qui n'es plus là c'est comme si tu étais plus immortel que moi, Mais je te suis de près..."

Cet album intitulé "En amont" regroupe onze titres inédits laissés en chantier lors de l’enregistrement de "Bleu Pétrole".

La maison de disques Barclay a rassemblé des maquettes abouties d'Alain Bashung ou des morceaux qu'il n'avait pas choisis dans ses albums précédents.

Ils ont été terminés en studio par Edith Fambuena, collaboratrice régulière du chanteur décédé en mars 2009 à l'âge de 61 ans.

Une tournée en avril 2019

Par ailleurs, une tournée est prévue en 2019 autour de l'album "Fantaisie militaire", sorti en 1998, avec des musiciens de l'époque.

Alain Bashung avait accédé en trente ans au sommet du rock français avec plusieurs tubes connus du plus grand public comme "Ma petite entreprise", "Gaby", "Vertige de l'amour", "Osez Joséphine" ou encore "La nuit je mens".