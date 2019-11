VIDÉO - Découvrez la chanson phare de "La Reine des Neiges 2"

Vous n'avez pas pu échapper à la chanson "Libérée, délivrée", le tube du premier opus sorti en 2013. Cinq ans après, le même succès sera-t-il au rendez-vous avec "Dans un autre monde" ?

Version rock lors du générique de fin

Alors que "La Reine des Neiges 2" a été diffusée ce jeudi soir en avant-première mondiale à Hollywood (États-Unis), Disney a dévoilé la nouvelle chanson phare du film d'animation dans son intégralité en anglais "Into the unknown".

C'est une version rock interprétée par le groupe "Panic! at the disco" qui est diffusée au générique de fin du dessin-animé.

Début octobre, Disney avait dévoilé un extrait de "Into the unknown" chantée par Idina Menzel, la voix originale d’Elsa en VO. Nul doute que la version intégrale, plus classique, sera interprétée au cœur du film.

En version française, un extrait de "Dans un autre monde" a été également dévoilé le mois dernier. C’est une nouvelle artiste, Charlotte Hervieux, qui chante (à partir de 22").

Sortie en France le 20 novembre 2019

Après avoir dévoilé plusieurs bandes-annonces de la nouvelle aventure la reine Elsa, sa sœur Anna et ses amis Kristoff, Sven et Olaf, "La Reine des neiges 2" sort au cinéma en France le mercredi 20 novembre 2019.

L’équipe originale est la même et toujours composée des réalisateurs oscarisés Jennifer Lee et Chris Buck, du producteur Peter Del Vecho et des compositeurs oscarisés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

"La Reine des Neiges", qui a fait plus de 5 millions d'entrées au cinéma en France, est le film d’animation le plus rentable de l’histoire avec plus de 1, 2 milliard de recettes dans le monde en 2013.