VIDEO : Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion, "Flying on my own"

Pour sa dernière à Las Vegas, Céline Dion a offert aux quelques 4148 spectateurs privilégiés du Caesars Palace sa toute dernière chanson "Flying on my Own". C'est le premier extrait de son album en anglais "Courage" prévu pour le mois de novembre.

Cette chanson que les fans appellent déjà entre eux "FOMO" est sans doute née d'une collaboration avec le DJ David Guetta dont on reconnait la patte. Les paroles sont signées Sia, l'interprète de Chandelier. Une production électro très dansante qui devrait trouver un bel écho cet été dans les boites de nuit.

A la lecture des paroles, "Flying on my own" se révèle un titre très optimiste qui montre que Céline Dion a transformé son deuil de René Angelil en un nouvel élan.

C'est un beau jour, je regarde le ciel maintenant. Je retrouve mon chemin. Je vole toute seule sur les ailes de ton amour.

Céline Dion part maintenant en tournée en Amérique du Nord pour la première fois depuis 2009, une tournée intitulée "Courage Tour" qui aura lieu entre septembre 2019 et mars 2020.