La diva canadienne est de retour ! Elle revient avec une chanson en langue anglaise, que l'on va retrouver dans la bande originale du film "Deadpool 2", qui sort sur les écrans le 18 mai prochain.

À ce propos, l'interprète de "_Pour que tu m'aimes encore" déclare à propos de ce nouvel enregistrement : "Tout au long de ma carrière, on m’a offert d’incroyables chansons et j'ai eu la chance de participer à des projets extraordinaires. "Ashes" est l'une de ces chansons, et "Deadpool 2" est vraiment hors-norme ! Préparez-vous à vivre des moments époustouflants avec Deadpool 2 qui sort en salles le 18 mai_".