VIDÉO : Découvrez le résultat des fouilles sur l'ancien site de l'Hôpital général de Dijon

Côte-d'Or, France

C'est une époque où internet n'existait pas, pas plus que l'électricité. On remonte jusqu'au au Moyen Age pour évoquer un site dijonnais que vous ne verrez bientôt plus, puisqu'il va disparaître pour laisser la place à la future Cité internationale de la Gastronomie.

L'ancien Hôpital général de Dijon © Maxppp - JC Tardivon

Avant la construction l y a eu d'importantes fouilles menées par les archéologues de l'Inrap, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Ils ont mis au jour les premières traces de construction de l'Hôpital Général. Ce site a été en activité pendant plus de huit siècles. Et on en sait maintenant plus sur son histoire grâce à un petit film qui a été mis en ligne sur le site de l'inrap.

L' @Inrap a fouillé le site de l'ancien hôpital général de #Dijon qui accueillera la Cité internationale de la #gastronomie et du #vin. Les vestiges mis au jour révèlent l'histoire de ce lieu consacré aux soins pendant 8 siècles ! https://t.co/7oIAu7i7mS — patrice bouillot (@PBouillot) January 14, 2019

Un naufrage à l'origine de sa création

On apprend dans cette vidéo que c'est un naufrage qui est à l'origine de la création de l'Hôpital général, suggérée par le Pape de l'époque, Innocent III à Eudes III de Bourgogne, qui en a réchappé.

Un naufrage à l'origine de la création de l'hôpital général de Dijon - Inrap

Patrick Chopelain, qui est l'archéologue responsable d'opération, y explique aussi ce qui a été retrouvé sur place. Il y a par exemple des médailles saintes que portaient les pèlerins ou encore des traces de ce qui a été le tout premier hôpital psychiatrique de Dijon. Les cellules étaient minuscules.

Une vidéo passionnante à retrouver ici.