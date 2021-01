VIDÉO - Denis Brogniart demande la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski

"Sa sentence est... irrévocable !". Dans une vidéo pleine d'humour, Denis Brogniart, le présentateur vedette de TF1, réaffirme son soutien aux professionnels de la montagne et demande la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, fermée pour lutter contre la pandémie de Coronavirus. Le gouvernement a en effet annoncé ce mercredi que les stations ne pourront pas rouvrir ce 7 janvier comme annoncé et que la décision était repoussée au prochain Conseil de défense.

Une décision qui scandalise les professionnels de la montagne et ne convainc visiblement pas Denis Brogniart. Dans la vidéo publiée mercredi soir, sur le compte Facebook du champion olympique de slalom, Jean-Pierre Vidal, Denis Brogniart se filme au soleil, en plein après-midi, installé confortablement en haut d'un des télésièges de la station de la Toussuire, en Savoie. "On est sur ce télésiège à l'arrêt évidemment, comme dans toutes les stations et on ne rêve que d'une chose, c'est que ça puisse à nouveau fonctionner, pour tous les amoureux du ski" martèle Denis Brogniart.

"Il faut que les remontées mécaniques fonctionnent à nouveau !" - Denis Brogniart

Jean-Pierre Vidal, champion olympique de slalom 2002 à Salt Lake city, renchérit : "on est au grand air, on a les masques, on a mis un film virucide sur les télésièges" détaille-t-il, "la seule chose qu'on va attraper c'est un coup de soleil et surtout un grand sourire !"

"Il faut que les remontées mécaniques fonctionnent à nouveau !" insiste Denis Brogniart, avant de conclure : "et ma sentence est... irrévocable !". Le présentateur télé prend soin de préciser qu'il repart en ski de randonnée, une activité dont il est un grand amateur.

Le gouvernement devrait se décider sur la réouverture, ou non, des remontées mécaniques lors du prochain Conseil de Défense, à priori le 13 janvier.