VIDÉO - Des graffeurs venus de toute la France peignent sur les murs d'un quartier en Dordogne

Ici, une déesse tahitienne sur la façade en crépis jaune du bâtiment des services techniques, deux rues plus loin, des oiseaux bleus qui s'enlacent sur un mur... En un weekend, le quartier de Coulounieix-Chamiers s'est transformé. Une trentaine de graffeurs, venus de toute la France se sont rassemblés pour un Jam, un festival de graffiti. Avec l'accord de la mairie et de Périgord Habitat, ils ont repeint plusieurs murs et façades avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, à l'espace Jacqueline Auriol, rue des Izards, et au camp américain.

"Energie murale"

C'est un artiste de Cénac-et-Saint-Julien, Emyr2, qui est à l'origine de l'événement. Le projet se nomme "Energie murale". Emyr2 vient souvent peindre dans ce quartier, alors il a eu l'idée d'organiser un rassemblement d'artistes ici. Le graff fait de plus en plus la renommée de la ville : "Chamiers commence à être connu pour ça, même nationalement" assure l'artiste.

Ce musée à ciel ouvert est une chance pour lui : "C'est important pour nous que tout un chacun ait accès à l'art, qu'un maximum de personnes y aient accès au-delà des musées, des instituions, des endroits qui enferment un peu l'art. Nous on est là et on le distribue pour tout le monde", explique-t-il.