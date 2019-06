VIDÉO - Des Morbihannais remportent l'émission "Le meilleur pâtissier - les professionnels"

Étel, France

Des Morbihannais remportent le jeu télé du "Meilleur pâtissier professionnel - Le choc des nations" sur M6. Les pâtissiers du pays d'Auray ont surpassé l'équipe d'Argentine, en jouant la carte locale, comme l'avait déjà fait tout au long de la compétition Guillaume Pape, le restaurateur brestois, arrivé en finale de Top Chef.

Le trio emmené par Maëlig Georgelin, l'a emporté avec un entremets au blé noir, pommes et caramel beurre salé. Maëlig Georgelin tient Le Petit Prince, et travaille depuis plusieurs années avec Célia Cuminet et Valentin Le Nerse, chefs pâtissiers. Tous trois avaient revêtu des marinières pour le concours. L'entreprise de Maëlig Georgelin est implantée à Etel et a ses boutiques à Carnac, Auray et Baud.

Mais leur savoir-faire n'a pas suffi face aux vainqueurs de l'an dernier, le Japon...

Les émissions ont été enregistrées au mois de novembre.