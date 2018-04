Pierre Desproges nous a quittés il y a trente ans. Saviez-vous qu’il doit sa carrière de journaliste et sa carrière d’humoriste à François Sagan ? France Bleu vous propose de redécouvrir les débuts de l'humoriste et ses rencontres avec l'écrivain.

Françoise Sagan a croisé la route de Pierre Desproges à deux reprises : lorsqu'il était menacé de licenciement à L'Aurore pour ses brèves jugées trop provocatrices et lors de la fameuse interview décalée de Sagan pour l'émission Le Petit rapporteur.

On découvre alors que l'humoriste et l'écrivain partagent le même attrait pour un ton décalé et pince-sans-rire, à tel point que l'on finit par se demander lequel des deux est le plus déjanté.

Première rencontre

Après des études de kinésithérapie qu'il ne finira jamais et une série de petits boulots, Pierre Desproges devient journaliste à L'Aurore en 1970. Il s'occupe de la rubrique des chiens écrasés, qu'il rebaptisera "la rubrique des chats noyés". Il prend ensuite en charge la rubrique Bref dans laquelle il rédige des brèves avec le ton décalé et caustique qui fera sa marque de fabrique. Mais les brèves sont jugées trop provocatrices et Desproges est menacé de licenciement. C'est alors que Françoise Sagan intervient pour le défendre en envoyant un courrier à L'Aurore.

Je ne lis pas L'Aurore mais je l'achète chaque matin pour Desproges - Françoise Sagan

L'interview décalée de Françoise Sagan par Desproges

Repéré par Jacques Martin, l'humoriste intègre l'équipe de l'émission Le Petit rapporteur sur TF1 en 1975. L'un des premiers sketchs qu'il conçoit est l'interview absurde de Françoise Sagan où il interprète un journaliste naïf qui pose des questions décalées, parle de ses vacances et montre des photos de son chien et de son beau-frère. Cette interview est notamment restée célèbre pour le flegme de Françoise Sagan : elle ne s'énerve jamais et poursuit l'échange jusqu'à la fin. Raphaël Mezhari s'inspirera de ce sketch pour son personnage de journaliste naïf et réalisera plus de 130 interviews décalées dans le même style.

Pierre Desproges et Françoise Sagan reviennent sur ce moment culte de télévision, revivant la scène chacun de leur côté et révélant leur admiration l'un pour l'autre. On y apprend également que les deux se sont retrouvés après l'entretien autour d'un dîner.