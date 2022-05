VIDEO - "Miss France c'est moderne" pour Diane Leyre, Miss France 2022 en dédicace à Bergerac

Diane Leyre, élue Miss France 2022, était au Leclerc de Bergerac samedi 14 mai après-midi pour une séance photos et dédicaces avec ses fans.

Plusieurs dizaines de fans sont venus la rencontrer. Samedi 14 mai après-midi, Diane Leyre, élue Miss France 2022, était au Leclerc La Cavaille de Bergerac pour une séance photos et dédicaces avec ses fans. Certains ont fait beaucoup de route, depuis Sarlat ou le Lot-et-Garonne, spécialement pour la voir.

"Elle est trop belle", sourit Roxanne, les yeux qui brillent. Elle avait voté pour Diane Leyre lors de l'élection cet hiver, alors la voir là, en vrai, "c'est magique", dit-elle. Tous ont pu échanger quelques mots avec elle, lui demander des autographes et des selfies.

Ringard, Miss France ?

Le concours de beauté le plus célèbre de France est régulièrement critiqué, notamment par les associations féministes, qui le jugent "ringard" et "stéréotypé". Certains trouvent le concours sexiste, dépassé. "C'était peut-être ringard avant, mais plus maintenant !", défend Agathe, 16 ans. Elle est venue avec sa copine Léa, exprès, de Campsegret. "C'est son choix en fait. Elle s'exprime comme elle a envie et justement, une femme qui s'exprime c'est tout sauf ringard", dit-elle en souriant.

Diane Leyre a l'habitude qu'on lui pose cette question. Mais pour elle, le concours de Miss France est au contraire très moderne. "Certes c'est une émission qu'on a regardé toute notre vie, que certains trouvent has-been. Mais ca veut dire qu'on aime le has-been ! Miss France, c'est beaucoup plus que les paillettes, ça représente la femme actuelle", assure-t-elle.

Les plus émus ont eu droit à un câlin. © Radio France - Jeanne de Butler