VIDEO - Dordogne : un épisode de "Pascal le grand frère" tourné à Montpon

L'émission "Pascal, le grand frère" fait son retour sur la chaîne C8 ce mercredi 25 octobre. Pascal Soetens, le charismatique éducateur a tourné le premier numéro de cette nouvelle saison à Montpon-Ménestérol. Il est venu en aide à deux jumeaux.

Après avoir connu sept années de succès sur TF1, "Pascal, le grand frère" est de retour à la télévision. Ce mercredi 25 octobre, une nouvelle saison de l'émission démarre sur C8, toujours produite par Julien Courbet. Pour ce premier numéro, le charismatique éducateur spécialisé est venu en aide à deux jumeaux de Montpon-Ménestérol.

Florian et Thomas ont 18 ans. Après le décès de leur père ils sont devenus incontrôlables et leur mère n'arrivait plus à gérer leur colère. "Ce sont deux petits nerveux et comme il y a un dominé et un dominant dans les couples de jumeaux, le dominé a voulu reprendre le dessus," explique Pascal Soetens. Pour les aider à se dépasser, pendant 24 heures les jumeaux se sont engagés auprès des pompiers de Dordogne. Ils ont découvert le sens du devoir et le dépassement de soi. _"L'un d'eux est devenu jeune sapeur-pompier après l'émission et l'autre a repris ses études."

Toujours en contact avec les jumeaux

Après le tournage, Pascal Soetens est resté en contact avec Floriant et Thomas. "Je les appelle toutes les semaines. Ils se chahutent encore à cause de malentendus et d'un manque de communication mais ça va mieux," explique l'éducateur. Les téléspectateurs pourront découvrir cette émission à partir de 21h sur C8 ce mercredi 25 octobre.