VIDEO - Du street art pariétal dans les locaux de France Bleu Périgord

Lasco, graffeur spécialisé dans le street art pariétal, est venu réalisé la fresque "Ondes pariétales" dans les locaux de France Bleu Périgord à l'occasion de l'anniversaire de cette station de radio.

Tout au long de 2022 France Bleu Périgord fête ses 40 ans. Dans le cadre de cet anniversaire, cette station du réseau France Bleu a proposé au graffeur lyonnais Lasco de venir réaliser, dans ses locaux, une fresque de street art pariétal. L'artiste a eu carte blanche au 1er étage de la radio pour cette œuvre intitulée "Ondes pariétales". Nous sommes dans le Périgord, l'un des hauts lieux des grottes ornées, il n'est donc pas étonnant de retrouver sur cette fresque le cheval de Przewalski, un auroch et la vache rouge présents dans la grotte de Lascaux.

Scientifique le jour, graffeur la nuit, Lasco s'est lancé dans le street art pariétal depuis quatre à cinq ans. Dans sa démarche artistique, il essaye de faire de la vulgarisation scientifique autour de cet art pariétal qui l'a touché dans le cadre de son travail lors de visites de grottes ornées.

France Bleu Périgord : Pourquoi avoir choisi l'art pariétal ?

Lasco : Dans mes différents projets professionnels, j'ai eu la chance de pouvoir visiter des grottes ornées, pas seulement des répliques. Ça m'a vraiment touché, ému et je me suis dit que c'était dommage qu'on ne puisse pas avoir accès dans la rue, au grand public. L'idée de faire du street art m'est venue à partir de dessins pariétaux. En contextualisant un petit peu le lieu où l'on graffe, on arrive à ressentir une émotion. Même si la commande de France Bleu Périgord était pour une fresque en intérieur, l'essence de mon travail est quand même la rue pour proposer au public l'accès à l'art pariétal via le street art.

Le pseudonyme de Lasco

C'est un clin d'œil évident à une des plus célèbres grottes ornées de France, et peut être même du monde. C'était pour contextualiser mes dessins assez rapidement avec ma signature. Je l'ai travaillée avec les doigts en reprenant à la fois un alphabet pour qu'on m'identifie mais aussi en prenant des gestes assez simples qui finalement sont des arcs de cercle, des ronds et des courbes.

Quelle est la démarche artistique ?

Je voulais montrer l'antagonisme qu'il y avait entre le street art interdit et les grottes que l'on ferme aujourd'hui au grand public et dont on crée des répliques. Je trouvais l'antagonisme assez intéressant pour se poser des questions sur le premier art qui a existé. Actuellement, le street art est un descendant de nos hommes préhistoriques et cela permet d'amener dans la rue quelque chose qui n'est pas forcément toujours accepté via les premiers dessins. Je pense que c'est une bonne manière d'aborder la réflexion sur l'art.

J'essaie, par mes dessins, que les gens s'intéressent vraiment à ce que les hommes préhistoriques faisaient. Essayer de comprendre le message qu'ils avaient sur leurs rapports aux animaux, à la chasse, sur un tas d'éléments. Je ne pourrais pas dire exactement si ils s'attendaient que 25 000 ans plus tard (18000 pour Lascaux) il y ait quelqu'un qui qui fasse ça ou si leur dessins allait perdurer.

Ondes pariétales, la fresque réalisée à France Bleu Périgord

Je me suis inspiré d'animaux qu'on l'on voie dans la grotte de Lascaux avec le cheval de Przewalski, un auroch et la vache rouge. Lorsque je graffe, j'utilise des bombes aérosols. Comme nous sommes en intérieur, c'était des bombes aérosols en base aqueuse. Quand je suis dans la rue j'utilise des bombes à solvant et un peu de Posca,